البرنامج الاستعجالي للمراقبة يفضى الى رفع 13 الف و 855 مخالفة منذ اطلاقه قبل شهر ونصف

Publié le Lundi 29 Novembre 2021 - 19:57 قراءة: 0 د, 47 ث
      
كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ان البرنامج الاستعجالي للمراقبة افضى منذ اطلاقه منذ شهر ونصف الى رفع 13 الف و 855 مخالفة اقتصادية.

وبينت الوزارة في بيانات حول الحصلية اليومية للمراقبة ان هذه المخالفات تعلقت خاصة بالتجاوزات السعرية والاحتكارية والتلاعب بالمواد المدعمة والإخلال بشفافية ونزاهة المعاملات وانه تم في المقابل اقتراح 163 عقوبة إدارية.

وحجزت الفرق منذ يوم 15 اكتوبر 2021 1910 طنا من الخضر والغلال و907 طنا من المواد الغذائية منها 718 طنا مشتقات حبوب مدعمة و 27 الف و 700 لترا من الزيت النباتي المدعم .

وافضت العمليات الرقابية الى حجز 1ر9 طنا من اللحوم البيضاء و الحمراء و 72ر1 مليون بيضة و 385 طنا من المواد العلفية و الأسمدة إضافة الى 170 ألف علبة تبغ و 467 طنا و 47 ألف قطعة من مواد البناء.


يشار الى ان فرق المراقبة رفعت امس الاحد ، رفع 275 مخالفة اقتصادية وقامت بحجز 4,62 طنا من الخضر و الغلال و 22,55 طنا من المواد الغذائية المدعمة .

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