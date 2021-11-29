وزير السياحة يبحث مع مهنيي النقل السياحي الحاجة الى تجديد الاسطول استجابة للطلب المتوقع

Publié le Lundi 29 Novembre 2021 - 19:47 قراءة: 0 د, 33 ث
      
بحث وزير السياحة محمد المعز بلحسين مع مهنيي النقل السياحي ملف تقادم أسطول النقل السياحي وضرورة تجديده للتمكن من الاستجابة للطلبات وضمان جودة الخدمات المقدمة خلال فترة ما بعد كوفيد -19.

واكدت وزارة السياحة في بلاغ لها أن بلحسين، التقى الاثنين، وفدا عن المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية للنقل السياحي بتراسه سليم جاب الله وذلك في إطار سلسلة اللقاءات المهنية .

ويجري بلحسين سلسلة لقاءات للتواصل والتنسيق مع مختلف الجامعات والمنظمات المهنية في القطاع السياحي والصناعات التقليدية والإستماع إلى مشاغلهم والتباحث بخصوص أولويات المرحلة القادمة.

واستعرض المشاركون في اللقاء وضعية القطاع السياحي، وخاصة النقل السياحي، الذي يمر بمرحلة دقيقة بسبب جائحة كورونا إلى جانب الإطلاع على نشاط الغرفة لاستعادة النشاط السياحي.





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