وفد من منظمة الأعراف يشارك في الدورة 19 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بليبيا

يشارك وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في أشغال الدورة 19 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي تحتضنه العاصمة الليبية طرابلس يومي 28 و29 نوفمبر 2021 .



ولفتت المنظمة في بلاغ لها ، الإثنين، إلى أن 300 شخصية اقتصادية من مؤسسات وهيئات عربية رسمية وخاصة، من نحو25 بلدا تشارك في هذا المؤتمر الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع اتحاد الغرف الليبية و وزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومجموعة الاقتصاد والأعمال وجامعة الدول العربية.



ويتضمن برنامج المؤتمر، عرض فرص الاستثمار والأعمال في ليبيا، من أجل توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات ومواكبة تعافي الاقتصاد الليبي وتعزيز التعاون العربي - العربي .



وكانت لرئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، خلال جلسة العمل الثانية للمؤتمر مداخلة بعنوان "تطوير العلاقات الليبية العربية والليبية الدولية وتنميتها "، أكد فيها أهمية سن القوانين والتشريعات المحفزة على الاستثمار حتى تكون ليبيا وجهة استثمارية جذابة.



كما أعرب ماجول، عن تمنياته لليبيا بنجاح مسارها السياسي، مشيرا إلى التطور الهام في العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية وحرص الجانبين على تحقيق اندماج اقتصادي حقيقي.









