بطولة الرابطة الثانية (المجموعة 3-4):نتائج مباريات الجولة الثالثة ذهابا

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثالثة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعتان الثالثة و الرابعة )التي دارت اليوم الاحد:



الأحد 28 نوفمبر 2021

المجموعة الثالثة

ملعب قابس

مستقبل قابس-هلال مساكن 1-1

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد-مستقبل المحمدية 2-1

ملعب خواجة المهدية

مكارم المهدية-مستقبل وادي الليل 1-1





الترتيب ن ل

1- اولمبيك سيدي بوزيد 6 3

2- مكارم المهدية 5 3

3- مستقبل قابس 4 3

- مستقبل وادي الليل 4 3

5- مستقبل المحمدية 2 3

6- هلال مساكن 2 3



المجموعة الرابعة

ملعب طبرقة

مرجان طبرقة-سكك الحديد الصفاقسي 1-صفر

ملعب قربة

النادي القربي-الملعب القابسي صفر-صفر

ملعب بن عروس

سبورتينغ بن عروس-قوافل قفصة صفر-1



الترتيب ن ل

1- مرجان طبرقة 6 3

2-الملعب القابسي 5 3

3-النادي القربي 4 3

-- قوافل قفصة 4 3

5- سبورتينغ بن عروس 3 3

6-سكك الحديد الصفاقسي 2 3



