صفاقس : تواصل عملية اخماد النيران بنقطة التجميع المؤقتة للفضلات بطريق الميناء

وات - تتواصل عملية اخماد النيران التي اندلعت منذ مساء امس الجمعة، بنقطة التجميع المؤقتة للفضلات التي تم إحداثها بالمصب القديم بطريق الميناء بصفاقس، وذلك بسبب الانبعاثات الغازية الناجمة عن تخمر النفايات المتراكمة بالمصب، وفق ما افاد به رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي في تصريح ادلى به، مساء اليوم السبت، لوكالة تونس افريقيا للانباء.



واوضح، اللومي، ان عملية اخماد نقاط النيران، التي ما انفكت تشتعل منذ ليلة البارحة، تجرى حاليا عبر ردمها بالاتربة بفضل جهود اعوان البلدية ومختلف المتدخلين من حماية مدنية وتجهيز واسكان ،وذلك بعد الاستنجاد بعدد من المقاولين لجلب الاتربة، مشيرا الى انه بناء على ذلك فان عملية رفع الفضلات المكدسة بشوارع وانهج المدينة والتي اصبحت مصدرا الروائح الكريهة وانتشار الحشرات قد توقف في انتظار ايجاد البديل.



وذكر، ان نقطة التجميع المؤقتة للفضلات التي تم احداثها منذ 6 اكتوبر المنقضي بالمصب القديم بطريق الميناء، بغاية التخفيف من ازمة الفضلات المتراكمة بطرقات وانهج مدينة صفاقس والفضاءات العامة والخاصة، اثر غلق مصب القنة بعقارب منذ 27 سبتمبر الماضي، من المنتظر ان يبلغ طاقته القصوى للاستيعاب أواخر شهر نوفمبر الجاري



