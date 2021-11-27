الرابطة الثانية: نتائج مباريات الجولة الثالثة للمجموعتين الأولى والثانية

Publié le Samedi 27 Novembre 2021 - 18:24 قراءة: 0 د, 44 ث
      
فيما يلي نتائج الجولة الثالثة للمجموعتين الاولى والثانية من المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية التي دارت مقابلاتها اليوم السبت:

-- المجموعة الأولى
الملعب التونسي - القلعة الرياضية 2 - 1
النادي البنبلي - أولمبيك مدنين 1 - 0
الملعب الصفاقسي - النجم الرادسي 0 - 0

الترتيب ن ل
1 الملعب التونسي 9 3
2 الملعب الصفاقسي 4 3
النادي البنبلي 4 3
4 القلعة الرياضية 2 3
النجم الرادسي 2 3
أولمبيك مدنين 2 3

المجموعة الثانية

الأولمبي للنقل - جندوبة الرياضية 0 - 0
شبيبة القيروان - كوكب منزل النور 2 - 0
جمعية جربة - أمل جربة 1 - 0

الترتيب ن ل
1 - شبيبة القيروان 7 3
- جمعية جربة 7 3
3 - أمل جربة 3 3
-- جندوبة الرياضية 3 3
5 - الأولمبي للنقل 2 3
6- كوكب منزل النور 1 3


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