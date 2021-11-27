الرابطة الثانية: نتائج مباريات الجولة الثالثة للمجموعتين الأولى والثانية

فيما يلي نتائج الجولة الثالثة للمجموعتين الاولى والثانية من المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية التي دارت مقابلاتها اليوم السبت:



-- المجموعة الأولى

الملعب التونسي - القلعة الرياضية 2 - 1

النادي البنبلي - أولمبيك مدنين 1 - 0

الملعب الصفاقسي - النجم الرادسي 0 - 0



الترتيب ن ل

1 الملعب التونسي 9 3

2 الملعب الصفاقسي 4 3

النادي البنبلي 4 3

4 القلعة الرياضية 2 3

النجم الرادسي 2 3

أولمبيك مدنين 2 3



المجموعة الثانية



الأولمبي للنقل - جندوبة الرياضية 0 - 0

شبيبة القيروان - كوكب منزل النور 2 - 0

جمعية جربة - أمل جربة 1 - 0



الترتيب ن ل

1 - شبيبة القيروان 7 3

- جمعية جربة 7 3

3 - أمل جربة 3 3

-- جندوبة الرياضية 3 3

5 - الأولمبي للنقل 2 3

6- كوكب منزل النور 1 3





