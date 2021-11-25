بنزرت: وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حادث اصطدام سيارة أجرة "لواج" بشاحنة ثقيلة

وات - جدّ صبيحة اليوم بالطريق الوطنية 11على مستوى منطقة سيدي احمد حادث مرور تمثّل في اصطدام سيارة اجرة "لواج" بإحدى الشاحنات الثقيلة نجم عنه وفاة شخص وإصابة 5 آخرين إصاباتهم متفاوتة ، وفق ما صرّح به لمراسل (وات) العميد كمال المليتي المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت .



وأوضح المصدر ذاته ان الأبحاث الأوّلية أشارت الى اصطدام سيارة "اللواج" التي يعمل صاحبها على خط بنزرت - منزل بورقيبة بالشاحنة الثقيلة التي كانت رابضة، من الخلف الامر الذي تسبّب في إصابة 6 أشخاص من ركاب سيارة الأجرة "لواح"، توفّي أحدهم أثناء نقله للمستشفى من قبل مصالح الحماية المدنية ويقيم بقية المصابين الخمسة بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة اين تم اخضاعهم للفحوصات والعلاجات اللازمة نتيجة إصاباتهم المتفاوتة .

يشار إلى أن مصالح الحرس الوطني تولّت من جانبها التدخل لتأمين محيط الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها ، علاوة على فتح تحقيق في الواقعة ،وفق المصدر نفسه.

طارق





