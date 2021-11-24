وزير الدفاع الوطني يزور القاعدة العسكرية بالعمران

Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 - 23:14 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أدى وزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش، اليوم الأربعاء، زيارة إلى القاعدة العسكرية بالعمران (ولاية تونس)، حيث اطلع على ظروف عمل وعيش العسكريين.
وأوصى الوزير القائمين على هذه المنشأة العسكرية وكافة العسكريين العاملين بها بمزيد ملازمة اليقظة وضمان الجاهزية، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للوزارة.

وكان مميش قد زار أمس الثلاثاء، القاعدة الجويّة بقابس، حيث تفقّد جاهزيّة الوحدات الجويّة المتمركزة بها، واطلع على مختلف أنشطتها وظروف عمل وعيش العسكريين.

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