ثلاث جوائز لتونس في الدورة العاشرة لمهرجان وجدة للفيلم المغاربي

تألقت السينما التونسية في المغرب بفوزها بثلاث جوائز في الدورة العاشرة لمهرجان وجدة للفيلم المغاربي الذي أقيم من 19 إلى 23 نوفمبر تحت شعار "السينما قاطرة أحلام"، والذي تنظمه جمعية "سيني مغرب" للسنة الثانية على التوالي على منصات التواصل الاجتماعي.

وتم أمس الثلاثاء الكشف، عبر الانترنات، على نتائج مسابقات الدورة حيث توج الفيم التونسي "روبة عيشة" للمخرج محمد سعيد بالجائزة الكبرى للأفلام القصيرة.

وكان هذا الشريط (28دق) قد عُرض ضمن قسم نظرة على السينما التونسية ضمن الأقسام الموازية في الدورة الأخيرة لأيام قرطاج السينمائية.

وضمن مسابقة الأفلام الطويلة توج فيلم "بيك نعيش" لمهدي البرصاوي بجائزة أفضل إخراج، وحاز فيلم "متشابهون" للمخرج حبيب المستيري جائزة أفضل سيناريو.

واختارت لجنة تحكيم هذه الدورة التي يرأسها المخرج البوركيني داني كوياتي، منح الجائزة الكبرى للأفلام الطويلة للفيلم الجزائري "بابيشا" للمخرجة منية ميدور.

أما في مسابقة الأفلام القصيرة فقد آلت جائزة أفضل إخراج للفيلم المغربي "غبار" للمخرج طارق رسمي وفاز بجائزة أفضل سيناريو فيلم "الربيع المؤجل" للمخرج الجزائري وليد بوشباح.

ومثل تونس في هذا المهرجان أيضا الفيلم الطويل "الهربة" لغازي الزغباني فضلا عن ثلاثة أفلام قصيرة هي "رعب" لنوفل صاحب الطابع، و"حياة" لميرفت كمون و"أرواح عارية" لحسام العشي.

ريم





