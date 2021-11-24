بطولة النخبة لكرة اليد - فوز ساقية الزيت على هلال مساكن 27-26

فاز نادي ساقية الزيت على هلال مساكن 27 - 26 اليوم الاربعاء بقاعة ساقية الزيت في لقاء متاخر لحساب الجولة الاولى للمجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى لبطولة النخبة لكرة اليد.



ترتيب المجموعة الاولى

الفريق ن ل

الترجي الرياضي 4 2

مكارم المهدية 4 2

نادي ساقية الزيت 4 2

نسر طبلبة 0 2

بعث بني خيار 0 2

هلال مساكن 0 2



ترتيب المجموعة الثانية

ن ل

النادي الافريقي 4 2

النجم الساحلي 4 2

جمعية الحمامات 2 2

نادي كرة اليد بجمال 1 2

نادي قصور الساف 1 2

اولمبيك سليمان 0 2





