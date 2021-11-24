بطولة النخبة لكرة اليد - فوز ساقية الزيت على هلال مساكن 27-26

Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 - 17:33 قراءة: 0 د, 29 ث
      
فاز نادي ساقية الزيت على هلال مساكن 27 - 26 اليوم الاربعاء بقاعة ساقية الزيت في لقاء متاخر لحساب الجولة الاولى للمجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى لبطولة النخبة لكرة اليد.

ترتيب المجموعة الاولى
الفريق                       ن    ل
الترجي الرياضي 4 2
مكارم المهدية 4 2
نادي ساقية الزيت 4 2
نسر طبلبة 0 2
بعث بني خيار 0 2
هلال مساكن 0 2

ترتيب المجموعة الثانية
                     ن     ل
النادي الافريقي 4 2
النجم الساحلي 4 2
جمعية الحمامات 2 2
نادي كرة اليد بجمال 1 2
نادي قصور الساف 1 2
اولمبيك سليمان 0 2


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