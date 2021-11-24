نابل: ضخّ 27 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم بالأسواق بداية من اليوم الاربعاء

Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 - 11:00قراءة: 0 د, 29 ث
      
وات - ذكر متفقّد الشؤون الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة في نابل عمر الوحيشي انه سيتم بداية من اليوم الأربعاء ضخّ 27 ألف لتر من الزيت النباتي المدعّم بالأسواق في ولاية نابل.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لصحفية (وات)، انه تمّ في إطار التوصيات والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة والمتعلقة بمتابعة توزيع مادة الزيت النباتي المدعّم، تركيز خلايا قارّة على مستوى وحدات التعليب بالإضافة إلى خلايا متنقلة على مستوى نقاط البيع بالجملة والتفصيل.
وأضاف الوحيشي ان عملية التزويد بمادة الزيت النباتي المدعم ستعود إلى نسقها العادي مع الحرص على توفيرها بكافة معتمديات الجهة التي شهدت نقصا خلال الفترة الأخيرة.
فتح


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236694



En continu

Toutes les news

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 | 19 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:46 12:13 07:07 05:36
Babnet
19°
Babnet22°Babnet% 68:الرطــوبة
تونــسBabnet14°
1.03 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1420°-1419°-1219°-1214°-10
  • Avoirs en devises
    20715,4

  • (23 nov)
  • Jours d'importation
    123
  •              1 € = 3,25883 DT        1$ =2,90056 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 nov)   1153,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة