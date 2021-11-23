صدرا في الرائد الرسمي: أمران رئاسيان يتعلقان بدعوة الناخبين للتصويت في انتخابات بلدية جزئية في بلديتي طبرقة و أزمور

تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (العدد108 )، والصادر اليوم الثلاثاء، أمرين رئاسيين يخصان دعوة الناخبين لانتخابات بلدية جزئية في بلديتي طبرقة (ولاية جندوبة) وأزمور (ولاية نابل).



ووفق الأمر الرئاسي الأول، وعدده 170، تمت دعوة الناخبين في بلدية طبرقة (ولاية جندوبة) لانتخاب أعضاء المجلس البلدي، وذلك يوم الأحد 16 جانفي 2022، على أن يصوت العسكريون وأعوان الأمن الداخلي من المسجلين بهذه الدائرة الانتخابية، يوم السبت 15 من ذلك الشهر.

وتضمن الأمر الرئاسي الثاني، وعدده 171، دعوة الناخبين في الدوائر الانتخابية بأزمور (ولاية نابل) لانتخاب أعضاء المجلس البلدي، وذلك يوم الأحد 16 جانفي 2022 على أن يصوت العسكريون وأعوان الأمن الداخلي من المسجلين بهذه الدائرة الانتخابية، يوم السبت 15 جانفي من السنة المقبلة 2021.



