وحدات بحرية تابعة لجيش البحر تتمكن من إنقاذ 22 مهاجرا غير نظامي من أصول إفريقية قرب سواحل صفاقس

تمكّنت وحدات بحرية تابعة لجيش البحر، صباح اليوم الثلاثاء، من إنقاذ 22 مهاجرا غير نظامي، من أصول إفريقية، كانوا على متن قارب معطّب بالموقع جنوب شرق صفاقس، على بعد 18 كلم، وفق بلاغ أصدرته وزارة الدفاع الوطني.



وأضافت الوزارة، أن من ضمن المهاجرين، 5 نساء و3 أطفال وأن جنسيات توزّعت بين 10 من غينيا و 6 من زمبيا و4 من الكوت ديفوار و2 من مالي.



وأوضحت أن المهاجرين أفادوا بأنّ أعمارهم تراوحت بين 3 و35 سنة وبأنهم أبحروا من سواحل سيدي منصور بصفاقس في الليلة الفاصلة بين يومي 22 و23 نوفمبر 2021،قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.



وقد تم التوجّه بهم نحو ميناء الصيد البحري بصفاقس، أين تم تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان، لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.



