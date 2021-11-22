يشارك الفيلم الروائي الطويل "غدوة" لظافر العابدين والفيلم الوثائقي القصير "نقطة عمياء" للمخرج لطفي عاشور ضمن المسابقة الرسمية الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43 المقررة من 26 نوفمبر الى 05 ديسمبر القادم .



وفيلم "غدوة" هو اول تجربة اخراجية للممثل ظافر العابدين حيث سيقدّم ضمن فعاليات المهرجان في اول عرض عالمي له وهو يحكي تفاصيل علاقة اب بابنه في سياق درامي وانساني. فيما يشارك المخرج لطفي عاشور بفيلمه الوثائقي القصير "نقطة عمياء" ضمن مسابقة الافلام القصيرة وهو من نوع التحريك ويعرض لاول مرة على الصعيد الدولي ويسرد قصة كهل يتعرض للتعذيب زمن الديكتارتورية في فترة ما قبل الثورة التونسية .



كما يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وضمن مسابقة "آفاق السينما العربية" الفيلمان التونسيان "اطياف" للمخرج مهدي هميلي و"قدحة" للمخرج انيس لسود حيث ستتوج الافلام الفائزة في اطار هذه المسابقة بجوائز "سعد الدين وهبة" وجائزة لجنة التحكيم "صلاح ابو سيف" لاحسن فيلم عربي الى جانب جائزتي افضل فيلم روائي وافضل اداء تمثيلي.



وفي اطار فعاليات المهرجان المصاحبة للمسابقات تمت برمجة حوار مع الممثلة التونسية هند صبري حول عملها كمنتجة منفذة مع منصة "نتفليكس" من خلال مسلسلها الجديد "البحث عن علا" الى جانب تنظيم مجموعة من الندوات الفكرية وحلقات النقاش حول الصناعة السينمائية العربية والعالمية.



ويشهد المهرجان مشاركة نحو 98 فيلما من جنسيات ومدارس سينمائية مختلفة تمثل 63 دولة منها 76 فيلما طويلا و22 فيلما قصيرا مثلما يسجل المهرجان الذي يعد من اعرق المهرجانات السينمائية بالوطن العربي تقديم العرض العالمي الاول لنحو 33 فيلما.



وقد وقع الاختيار على الفيلم الاسباني "المسابقة الرسمية" للمخرجين اندريس دوبرا وماريانو كوهن وبطولة بنيلوبي كروز وانطونيو بانديراس ليكون فيلم الافتتاح فيما تم اختيار المخرج العالمي امير كوستورتسا لترؤس لجنة تحكيم المسابقة الدولية للافلام الطويلة.



