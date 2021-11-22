سليانة: عملية البذر لموسم الزراعات الكبرى تتقدم بنسبة 67 بالمائة (رئيس مكتب الزراعات الكبرى)

وات - بلغت نسبة تقدم عملية البذر لموسم الزراعات الكبرى 2021 /2022 بولاية سليانة، حوالي 67 بالمائة، موزعة بين 50 بالمائة قمح لين، و53 بالمائة قمح صلب، و 92 بالمائة شعير، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، محمد طاهر عزوز.

وبيّن ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن نسبة تقدم عملية بذر الأعلاف بلغت 98 بالمائة، فيما بلغت نسبة تقدم بذر البقول (الفول والفول المصري) 40 بالمائة، مشيرا إلى أن عملية بذر الجلبانة لم تنطلق بعد.



وقال عزوز، إن عملية وضع البذور الممتازة بالجهة، بلغت منذ انطلاق الموسم الى غاية يوم الجمعة المنقضي، 25 ألف قنطار، موزعة بين 21 ألف قنطار قمح صلب، و3 الاف قنطار قمح لين، و 1100 قنطار شعير، وذلك من مجموع حصة الجهة المقدرة بـ47 ألف قنطار.



وذكر، في عهذا الصدد، أن المصالح المعنية، تسلمت أيضا 10 آلاف و200 قنطار من البذور العادية، تم توزيعها، حيث لم يتبقى سوى 1500 قنطار، لافتا إلى أنه تم وضع 27 ألف قنطار من مادة "د. أ .ب" و 4 آلاف قنطار من سماد "45 الممتاز".

وفيما يتعلق باشكاليات الموسم، أوضح أنها تتمثل أساسا، في عدم صدور المرسوم المتعلق بالمناطق المجاحة، مما عطل عملية جدولة قروض الفلاحين، اضافة الى تأخر صرف القسط الأول من القروض الموسمية ، التي من الامنتظر الانطلاق في صرفها الاسبوع الجاري، والمقدرة بـ350 ألف دينار، كحصة الجهة ككل.



