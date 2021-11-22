الدوحة تزيل الستار على ساعة العد التنازلي لكاس العالم 2022

Publié le Lundi 22 Novembre 2021 - 09:29 قراءة: 0 د, 44 ث
      
شهدت العاصمة القطرية الدوحة مساء الاحد مراسم الكشف عن إزاحة الستار عن ساعة العد التنازلي لكاس العالم 2022 والذي نظمته اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وذلك قبل عام على التظاهرة الكبرى.

شهد الحفل حضور نخبة من المسؤولين وكبار الضيوف إضافة إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ورياضيين من دول عدة على غرار الكاميروني صامويل ايتو سفير اللجنة العليا للمشاريع والإرث والانقليزي دافيد بيكهام والبرازيلي كافو سفير اللجنة العليا.

وشارك في الحفل نجم كرة القدم الفرنسي مارسيل دوساييه رفقة نجم الكرة القطرية السابق عادل خميس. كما شارك أيضا التونسي سامي الطرابلسي مدرب السيلية القطري واللاعب السابق للمنتخب التونسي في مونديال فرنسا 1998.

كما قام اللاعب الفرنسي السابق مارسيل دوساييه بتقديم النسخة الأصلية من بطولة كأس العالم (قطر 2022) وبركل الكرة ايذانا ببدء العد التنازلي للمونديال.
يشار إلى أن تصميم الساعة مستوحى من شعار كأس العالم قطر 2022.


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