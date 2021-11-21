بطولة الرابطة الثانية (الجولة 2-المجموعة 3 و4): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثانية للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم والخاصة بالمجموعتين الثالثة و الرابعة التي دارت اليوم الاحد:



الأحد 21 نوفمبر 2021

المجموعة الثاثة

في ملعب سيدي بوزيد

أولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل قابس 1-صفر

في ملعب المحمدية

مستقبل المحمدية - مكارم المهدية 1-1

في ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل - هلال مساكن 2-1



الترتيب ن ل

1- مكارم المهدية 4 2

2- مستقبل قابس 3 2

- مستقبل وادي الليل 3 2

- اولمبيك سيدي بوزيد 3 2

5- مستقبل المحمدية 2 2

6- هلال مساكن 1 2



المجموعة الرابعة

في ملعب قفصة

قوافل قفصة - سكك الحديد الصفاقسي 1-1

في ملعب قربة البلدي

النادي القربي - مرجان طبرقة 1-صفر

في ملعب قابس

الملعب القابسي - سبورتينغ بن عروس 1-صفر



الترتيب

1-الملعب القابسي 4 2

2- سبورتينغ بن عروس 3 2

- مرجان طبرقة 3 2

-النادي القربي 3 2

5-سكك الحديد الصفاقسي 2 2

6- قوافل قفصة 1 2



