بطولة الرابطة الثانية (الجولة 2-المجموعة 3 و4): النتائج والترتيب

Publié le Dimanche 21 Novembre 2021 - 16:34 قراءة: 0 د, 50 ث
      
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثانية للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم والخاصة بالمجموعتين الثالثة و الرابعة التي دارت اليوم الاحد:

الأحد 21 نوفمبر 2021
المجموعة الثاثة
في ملعب سيدي بوزيد
أولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل قابس 1-صفر
في ملعب المحمدية
مستقبل المحمدية - مكارم المهدية 1-1
في ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - هلال مساكن 2-1

الترتيب ن ل
1- مكارم المهدية 4 2
2- مستقبل قابس 3 2
- مستقبل وادي الليل 3 2
- اولمبيك سيدي بوزيد 3 2
5- مستقبل المحمدية 2 2
6- هلال مساكن 1 2

المجموعة الرابعة
في ملعب قفصة
قوافل قفصة - سكك الحديد الصفاقسي 1-1
في ملعب قربة البلدي
النادي القربي - مرجان طبرقة 1-صفر
في ملعب قابس
الملعب القابسي - سبورتينغ بن عروس 1-صفر

الترتيب
1-الملعب القابسي 4 2
2- سبورتينغ بن عروس 3 2
- مرجان طبرقة 3 2
-النادي القربي 3 2
5-سكك الحديد الصفاقسي 2 2
6- قوافل قفصة 1 2

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