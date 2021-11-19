الجرندي يبحث العلاقات الثنائية مع سفير الأرجنتين الجديد لدى تونس

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الجمعة، لدى تسلمه أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية الأرجنتين بتونس، جوزي ماريا اربيلا، أهمية تنويع مجالات التعاون بين تونس والأرجنتين وتوسيعها لتشمل مجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، وفق مقاربة جديدة تأخذ في الاعتبار متغيرات الوضع الدولي، خصوصا بعد جائحة كورونا.



وبحسب بلاغ إعلامي للخارجية، تم التطرق خلال اللقاء إلى واقع علاقات التعاون الثنائي وآفاقها المستقبليّة وسبل تطويرها والاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة في كلا البلدين.

واتفق الجانبان على مزيد تعزيز التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة، مع تكثيف الاتصالات بين الوزارات والهياكل التونسية والارجنتينية المعنية بهدف إحراز تقدّم في مختلف مجالات التعاون الثنائي.



ونوّه السفير الأرجنتيني، بالمناسبة، بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع الأرجنتين وتونس، مؤكدا حرص سلطات بلاده على الارتقاء بها الى مستويات أفضل، واستعدادها لدفع التعاون بين البلدين في عدّة مجالات، على غرار الفلاحة والأمن الغذائي والصناعات الدوائية والرياضة.

وأكّد السفير الجديد أنّ الأرجنتين تدعم مساعي تونس لتوقيع اتفاقية تبادل حرّ مع السوق المشتركة لدول أمريكا اللاتينية، ماركوسير Mercosur.





