الاعلان عن القائمة القصيرة للروايات المرشحة للفوز بجائزة توفيق بكار للرواية العربية

وات - اعلنت جمعية "الق" الثقافية عن القائمة القصيرة للروايات المرشحة للفوز بجائزة توفيق بكار للرواية العربية في انتظار الاعلان عن النتائج النهائية واسماء الفائزين خلال حفل من المقرر اقامته بتونس العاصمة يوم 18 ديسمبر القادم .



وتتضمن القائمة القصيرة للروايات المرشحة حسب ما افاد به اليوم الجمعة /وات/فتحي بن معمر رئيس جمعية "الق" الثقافية الجهة المنظمة لجائزة توفيق بكار للرواية العربية روايات :"العيش على الحافة" لمصطفى الريس من مصر و"جنود حروب كوكب الشرق" لنعيم عبد مهلهل من العراق و"بياض اسود" لعبد المجيد الجدوب من الجزائر و"الحجر الاسود " لرسول درويش من البحرين و"شكرا ايها الشيطان" لعباس سليمان من تونس.



كما تتضمن القائمة ايضا روايات :"2160" للهادي جاب الله من تونس و"البندرية" لمحمد العربي عمران من اليمن و"نورس يهجره السرب" لعاطف الحاج سعيد من السودان و"نهاية في يدي دم" لماهر مهران من مصر و"خذها" لمحمد عباس علي داوود من مصر ايضا.

واكد بن معمر في جانب اخر ان "لجنة تحكيم الدورة الثالثة لجائزة توفيق بكار للرواية العربية تتضمن الاساتذة والجامعيين محمد القاضي وجليلة طريطر ومحمد الخبو" مشيرا الى "انكبابهم في الاونة الاخيرة على قراءة الروايات المرشحة الواردة بشكل مخطوطات دون ذكر لاسم اصحابها حتى يكون التقييم في كنف الموضوعية ".وفق تعبيره



وكانت جمعية "الق " الثقافية قد نظمت فعاليات جائزة توفيق بكار للرواية العربية في دورتين سابقتين اسفرتا عن فوز مجموعة من الكتاب والروائيين العرب من العراق والمغرب وتونس ومصر على جوائز المسابقة من بينها روائيين من تونس على غرار منوبي زيود الذي فاز في مناسبتين عن روايتيه "جنون" و"رسائل مهملة" وكلثوم عياشية عن روايتها "مدن بلا سراويل" وصفية قم عن روايتها "رجل الضفتين" وحسن السالمي عن روايته "الطيف" .



هذا وتتولى جمعية "الق "الثقافية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الثقافية طباعة جميع الروايات الفائزة والترويح لها على الصعيدين الوطني والعربي.



