باجة: تصدير كميات من الرمّان المحوّل الى الاتحاد الاروبي بعد المصادقة على الصبغة البيولوجية لمساحات منتجة للرمان بتستور

وات - يشرع 5 فلاحين من تستور بولاية باجة خلال الموسم الحالي لانتاج الرمّان، ولاول مرة، في تصدير كميات من الرمان المحوّل الى الاتحاد الاروبي وذلك بعد ان صادق مكتب المراقبة والتصديق "اكوسارت" على مساحات تقدر بـ50 هكتارا كمساحات لانتاج الرمّان وفق النمط البيولوجي بداية من سنة 2021.



وفي هذا الإطار، أوضحت رئيسة قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للفلاحة بباجة، راضية الدريدي، لـ"وات"، اليوم الخميس، ان المصادقة على هذه المساحات البيولوجية سيمكّن لاول مرة من تسويق رمّان تستور فى بلدان الاتحاد الاروبي بعد تحويله الى عصير او مربى، بما سيفتح افاقا واسعة امام هذا المنتوج ويحفّز عددا آخر من الفلاحين على اتباع النمط البيولوجي المطلوب فى السوق الوطنية والعالمية.



وتعدّ تستور من أهم مناطق إنتاج الرمان بولاية باجة، وبالبلاد التونسية عموما، حيث تساهم بحوالي 20 بالمائة من الإنتاج الوطنى لغلال الرمان بانتاج سنوي يقارب ال18 الف طن، وتمتد مساحات اشجار الرمان بتستور على 1300 هكتار من إجمالي 12 ألف هكتار موزعة على مختلف مناطق الجمهورية، ومنها باجة، وسوسة، والقيروان، ونابل، وبن عروس، وقابس، وقفصة.



