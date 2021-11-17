وزير السياحة يتحادث مع مسؤولين في فرنسا والاردن بشأن انعاش القطاع بعد جائحة كوفيد-19

يؤشر نشاط وزير السياحة، محمّد المعز بلحسين، على المساعي الرامية إلى استعادة النشاط السياحي نسقه خلال فترة ما بعد الجائحة الصحيّة، التّي انعكست سلبا على حركة تنقل الاشخاص عبر العالم. وأجرى وزير السياحة في هذا الصدد محادثة عن بعد مع كل من رئيس مؤسسات الأسفار الفرنسية ووزير السياحة والآثار الأردني.واستعرض بلحسين، في هذا الصدد، مساء أمس، الثلاثاء، خلال محادثته مع رئيس وكالات الأسفار الفرنسية، جون بيار ماس، المؤشرات المتعلّقة بتحسّن الوضع الوبائي في تونس على جميع المستويات واستكمال كافّة العاملين في القطاع السياحي بمختلف المؤسسات والمنشآت السياحية التلقيح بالاضافة إلى وجود بروتوكول صحّي خاص بالقطاع أثبت نجاعته بفضل "صرامة ودقة الإجراءات الوقائية، التّي ينص عليها وهو ما يمثل ضمانا لاستقبال الوفود السياحية في أفضل الظروف الوقائية بما يضمن سلامة التونسيين والسياح الأجانب".وأكد رئيس وكالات الأسفار الفرنسية، من جهته، أهمية الوجهة التونسية والتي تعتبر أحد أهم الوجهات في نوايا السفر خلال العطل بالنسبة للفرنسيين. وأشار إلى حرصه على اقناع السلطات الفرنسية المعنية بضرورة تغيير تصنيف تونس إلى القائمة الخضراء تزامنا مع تحسن الوضع الصحي بتونس وتطور عدد الملقحين ضد كوفيد- 19 بالإضافة إلى وجود البروتوكول الصحي، مما سيمكن عديد البلدان ومنها فرنسا من استعادة نشاط الرحلات السياحية نحو الوجهة التونسية خلال الفترة القادمة.وتعد مؤسسات الأسفار الفرنسية، المحدثة منذ سنة 1945، منسق السلطات العموميّة الفرنسيّة لمجمل المهن الممثل ضمن هذا الهيكل (السفر في فرنسا وووكالات الأسفار وموزّعي ومجمّعي الأسفار وأسفار الأعمال ومنظمات السفر في مجموعات ومنظمي الندوات والمؤتمرات والمعارض والصالونات وسفر الشباب...).إجراء جلسة مع وزير السياحة والآثار الأردني نايف حميديوخصّصت الجلسة، التّي عقدها وزير السياحة، محمّد المعز بلحسين، مع وزير السياحة والآثار الأردني، نايف حميدي الفايز، لمتابعة مختلف بنود مشروع البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون السياحي بين البلدين للفترة 2022-2024 الذي سيتم عرضه للتوقيع خلال الإجتماع المقبل للجنة العليا التونسية الأردنية، وذلك بمشاركة السفير التونسي في عمان، خالد السهيلي، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية في تونس، ماهر الطراونة.وتم التطرق، ، خلال الجلسة، إلى مخرجات الاجتماع التحضيري مع الجانب الأردني المنتظم بتاريخ 3 نوفمبر 2021، الذّي تمّ خلاله الاتفاق على إنشاء 4 فرق عمل مشتركة في مجالات تتعلّق بالصناعات التقليدية والحرفية والترويج والتسويق السياحي والتدريب والتكوين السياحي وتنويع المنتوج السياحي.وأكد الطرفان أن هذه الفرق المشتركة ستمكن من تطوير مختلف برامج الشراكة بين تونس والأردن في المجال السياحي والصناعات التقليدية والتكوين والتدريب وتبادل الخبرات والمكونين.وأكد المشاركون في الجلسة على ضرورة وضع برامج مشتركة تهدف إلى تثمين التراث المادي واللامادي والموروث الثقافي والحضاري بالبلدين وتوظيفه سياحيا للترويج للوجهتين. كما تم اقتراح تطوير الربط الجوي بين البلدين وإيجاد الآليات الكفيلة بذلك بالتعاون والتنسيق مع الهياكل والوزارات المعنية وخاصة وزارتي النقل بالبلدين بما يمكن من تسهيل التنقل في الإتجاهين وتشجيع مواطني البلدين على السفر واكتشاف المقومات السياحية بها وكذلك لدفع الإستثمار من الجانبين.وقد تم التأكيد كذلك على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الثنائية بصفة دورية بين الجانبين التونسي والأردني باعتبارها تعزز التعاون المشترك بما ينعكس إيجابا على صياغة برامج مشتركة تخدم البلدين.