تصفيات كاس العام 2022: المنتخبات التي ضمنت تاهلها الى النهائيات

في ما يلي المنتخبات التي ضمنت تاهلها رسميا الى حد الان لنهائيات كاس العالم التي ستحتضنها قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022 في انتظار التحاق بقية المنتخبات من القارات الخمس:
قطر (الدولة المضيفة)
أوروبا: ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنقلترا وسويسرا وهولندا
أمريكا الجنوبية: البرازيل والأرجنتين
قطر (الدولة المضيفة)
أوروبا: ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنقلترا وسويسرا وهولندا
أمريكا الجنوبية: البرازيل والأرجنتين
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