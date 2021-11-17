تصفيات كاس العام 2022: المنتخبات التي ضمنت تاهلها الى النهائيات

Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 - 12:26 قراءة: 0 د, 15 ث
      
في ما يلي المنتخبات التي ضمنت تاهلها رسميا الى حد الان لنهائيات كاس العالم التي ستحتضنها قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022 في انتظار التحاق بقية المنتخبات من القارات الخمس:
قطر (الدولة المضيفة)
أوروبا: ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنقلترا وسويسرا وهولندا
أمريكا الجنوبية: البرازيل والأرجنتين


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