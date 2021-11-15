وزارة الدفاع: العثور على عشرات الآلاف من أقراص دواء الأعصاب وعلب السجائر ملقاة على الأرض داخل المنطقة الحدوديّة العازلة

Publié le Lundi 15 Novembre 2021 - 13:14 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تمكنّت تشكيلات عسكريّة، يومي السبت والأحد الماضيين، من العثور على 52483 قرصا من دواء الأعصاب وحوالي 98 ألف علبة سجائر، ملقاة على الأرض، داخل المنطقة الحدودية العازلة بجهات "المرّة" و"العريش" و"سيدي عبد الله" (ولاية تطاوين)، وذلك إثر عمليات تمشيط
بالمنطقة.

وأضافت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه تم الإحتفاظ بالمحجوز، في انتظار تسليمه إلى المصالح الديوانيّة،

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