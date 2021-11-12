الشائبي يؤكد على ضرورة توفير الظروف الملائمة لانجاح شعيرة العمرة

Publié le Vendredi 12 Novembre 2021 - 16:54 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أكـد وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي على ضرورة توفير الظّروف الملائمة من أجل إنجاح أداء شعيرة العمرة بالتنسيق بين كلّ المعنيّين بالتنظيم، خلال التئام اجتماع اللّجنة الوطنيّة للحج والعمرة بحضور أعضائها الجمعة بمقر الوزارة.

وشدد الشائبي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الدينية، على التزام كل الأطراف بما جاء في الوثيقة التوجيهية المتعلقة بشعيرة العمرة، واعتماد العقد لضمان الحقوق والواجبات والعمل على احترام كل الشروط المتعلقة بالصحة، وذلك أخذا بالتّوصيات السّابقة وسعيا إلى حسن تنظيم هذه الشّعيرة قصد توفير أطيب الظّروف للمعتمرين.

وناقش المجتمعون الوثيقة التوجيهية المتعلّقة بهذه الشعيرة والعقد الّذي سيضمن حقوق وواجبات الـمعمتر من جهة ووكالات الأسفار من جهة أخرى،وفق نص البلاغ

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