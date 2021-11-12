المعهد الوطني للاحصاء ينشر نتائج سبر آراء  أجراه مع رؤساء المؤسسات الصناعية

نشر المعهد الوطني للاحصاء، نتائج سبر آراء أجراه مع رؤساء المؤسسات الصناعية حول وضع نشاط مؤسساتهم وآفاقه خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2021

وجاء في الوثيقة المنشورة، أن هذا المسح أنجز خلال الفترة المتراوحة من غرة سبتمبر إلى غرة نوفمبر 2021 وتم احتساب هذه النتائج بالاعتماد على الأجوبة المصرح بها من قبل 991 مؤسسة صناعية

وتتمثل هذه النتائج في سلاسل زمنية لمؤشرات ثلاثية متعلقة بآراء أصحاب المؤسسات حول الوضع العام للقطاع والانتاج الصناعي والطلب الموجه له

وتخص هذه المؤشرات آراء أصحاب المؤسسات، حول

وضع المؤسسات المتعلق بالثلاثية الثالثة من سنة 2021 والتوقعات للثلاثية الموالية للمسح أي الثلاثية الرابعة من سنة 2021

وتجدر الاشارة الى أن هذا المسح يهدف بالخصوص إلى تقييم تطور النشاط الحاضر للقطاع خلال الثلاثية المرجعية للمسح وتقدير آفاق تطوره خلال الثلاثية الموالية حسب توقعات الصناعيين

ومن أبرز نتائج المسح حسب الوثيقة ذاتها، تسجيل استقرارا في رصيد الآراء حول الوضع العام خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2021 مع ارتفاع طفيف للرصيد خلال الثلاثية المقبلة .

كما تم تسجيل استقرار في رصيد الآراء حول مستوى نمو الإنتاج الصناعي خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2021 مقارنة بالثلاثية الثانية من سنة 2021 مع توقع انخفاض رصيد الآراء في الثلاثية الرابعة من سنة 2021 مقارنة بالثلاثية الثالثة من نفس السنة.

واستقر أيضا رصيد الآراء على مستوى نمو الطلب الموجه للمواد الصناعية خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2021 بمقارنة بالثلاثية الثانية من سنة 2021 مع توقع تواصل الاستقرار خلال الثلاثية الرابعة من نفس السنة.

وسجل تراجع لرصيد الآراء على مستوى الطلب الخارجي ويتوقع أن يتواصل هذا التراجع خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2021.



