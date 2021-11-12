بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تنطلق غدا بنظام جديد تلوح فيه المنافسة شديدة بين كافة الفرق

تعود غدا السبت بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الكروي الجديد 2021 - 2022، لواجهة الأحداث الرياضية من جديد بمناسبة الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى التي تتواصل مقابلاتها يوم الاحد.

وستشهد هذه المرحلة الأولى التي تم خلالها توزيع الفرق المشاركة على 4 مجموعات (6 فرق في كل مجموعة)، بداية من الجولة الأولى، حماسا كبيرا ومنافسة شديدة بين جميع النوادي من أجل الفوز بالمركزين الأول والثاني من كل مجموعة من اجل التاهل الى مرحلة التتويج والمراهنة على الصعود الى الرابطة المحترفة الاولى.



ويذكر ان الفرق الثمانية المتاهلة الى مرحلة التتويج سيتم توزيعها على مجموعتين ليصعد في ختامها صاحب المركز الاول من كل مجموعة الى الرابطة الاولى. وتتضمن هذه المرحلة ثلاث جولات فقط وستجرى مقابلاتها في ملاعب محايدة.



وينزل في ختام المرحلة الاولى اصحاب المركز السادس الى رابطة الهواة مستوى اول فيما يخوض اصحاب المركز الخامس دورة مصغرة بثلاث جولات تقام على ملاعب محايدة على ان ينزل في اعقابها صاحبا المركزين الثالث والرابع الى رابطة الهواة مستوى اول.



وسيعمل فريقا الملعب التونسي وشبيبة القيروان من خلال مواجهة الاول لفريق الملعب الصفاقسي بوادي الليل لحساب المجموعة الاولى وتباري الثاني مع امل جربة في القيروان لحساب المجموعة الثانية على تحقيق بداية موفقة لتاكيد عزمهما على ضمان عودة سريعة الى بطولة الاضواء.



وفي ما يلي برنامج الجولة الافتتاحية (كل المقابلات على الساعة 14):



-- المجموعة الاولى

السبت 13 نوفمبر 2021

ملعب بن حميدة بمدنين

اولمبيك مدنين - النجم الرادسي امير العيادي

ملعب بنبلة

نادي بنبلة - القلعة الرياضية حسام بولعراس

ملعب وادي الليل

الملعب التونسي - الملعب الصفاقسي احمد الذوادي



-- المجموعة الثانية

السبت 13 نوفمبر 2021

ملعب حمدة العواني بالقيروان

شبيبة القيروان - امل جربة مراد الجربي

ملعب حومة السوق

جمعية جربة - الاولمبي للنقل حمزة جعيد





الاحد 14 نوفمبر 2021

ملعب منزل نور

كوكب منزل نور- جندوبة الرياضية سفيان قتات



--المجموعة الثالثة

السبت 13 نوفمبر 2021

ملعب الرقبي بمساكن

هلال مساكن - مستقبل المحمدية اشرف حركاتي





الاحد 14 نوفمبر 2021

ملعب قابس

مستقبل قابس - مستقبل وادي الليل خالد قويدر

ملعب خواجة المهدية

مكارم المهدية - اولمبيك سيدي بوزيد وليد المنصري



-- المجموعة الرابعة

السبت 13 نوفمبر 2021

ملعب 2 مارس بصفاقس

سكك الحديد الصفاقسي - الملعب القابسي مجدي بلاغة



الاحد 14 نوفمبر 2021

ملعب طبرقة

مرجان طبرقة - قوافل قفصة اسامة شريط

ملعب بن عروس

سبورتينغ بن عروس - النادي القربي محمود قصيعة



