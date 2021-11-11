 تطورملحوظ في المؤشرات السياحية بطبرقة وعين دراهم خلال الـ10 أيام الأولى من شهر نوفمبر الجاري

Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 - 16:28 قراءة: 0 د, 39 ث
      
وات - سجّلت منطقتي طبرقة وعين دراهم من ولاية جندوبة، خلال الـ10 أيام الأولى من شهر نوفمبر الجاري، ارتفاعا ملحوظا في المؤشرات السياحية فاقت 600 في المائة، مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية.

وبيّن المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة، عيسى المرواني، في تصريح لـ(وات)، أن عدد الوافدين على النزل خلال هذه الفترة ناهز الـ4800 سائح، مقابل أقل من 650 وافدا خلال ذات الفترة من السنة المنقضية.
وأشار، في ذات السياق، إلى أن عدد الليالي المقضاة خلال الـ10 أيام الأولى من شهر نوفمبر الجاري، فاق 9400 ليلة، مقابل 1264 خلال ذات الفترة من السنة المنقضية .
ولفت، الى أن العطلة المدرسية وعودة الأنشطة الثقافية والرياضية وموسم صيد الخنزير الوحشي وتراجع حدة ازمة "كورونا"، فضلا عما تتمتع به منطقتي طبرقة وعين دراهم من مقومات سياحية وبيئية، مثلت عوامل ساعدت على تطور هذه المؤشرات.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235962



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الخميس 11 نوفمبر 2021 | 6 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:15 14:52 12:10 06:53 05:24
Babnet
19°
 Babnet21° Babnet % 68 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1423°-1523°-1522°-1521°-15
  • Avoirs en devises
    20954,1

  • (10 nov)
  • Jours d'importation
    125
  •              1 € = 3,29455 DT        1$ =2,84128 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 nov)   1220,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة