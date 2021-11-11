 تطورملحوظ في المؤشرات السياحية بطبرقة وعين دراهم خلال الـ10 أيام الأولى من شهر نوفمبر الجاري

وات - سجّلت منطقتي طبرقة وعين دراهم من ولاية جندوبة، خلال الـ10 أيام الأولى من شهر نوفمبر الجاري، ارتفاعا ملحوظا في المؤشرات السياحية فاقت 600 في المائة، مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية.



وبيّن المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة، عيسى المرواني، في تصريح لـ(وات)، أن عدد الوافدين على النزل خلال هذه الفترة ناهز الـ4800 سائح، مقابل أقل من 650 وافدا خلال ذات الفترة من السنة المنقضية.

وأشار، في ذات السياق، إلى أن عدد الليالي المقضاة خلال الـ10 أيام الأولى من شهر نوفمبر الجاري، فاق 9400 ليلة، مقابل 1264 خلال ذات الفترة من السنة المنقضية .

ولفت، الى أن العطلة المدرسية وعودة الأنشطة الثقافية والرياضية وموسم صيد الخنزير الوحشي وتراجع حدة ازمة "كورونا"، فضلا عما تتمتع به منطقتي طبرقة وعين دراهم من مقومات سياحية وبيئية، مثلت عوامل ساعدت على تطور هذه المؤشرات.



