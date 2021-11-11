بنزرت: حجز 5.2 طن من الاعلاف والاسمدة بمخزنين عشوائيين بمنطقة العالية

Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 - 23:11 قراءة: 0 د, 44 ث
      
وات - تمكّنت المصالح الرقابية المشتركة ببنزرت، اليوم الخميس، من حجز 5.2 طن من الاعلاف والاسمدة بمخزنين عشوائيين بمنطقة العالية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة ببنزرت، ياسر بن خليفة.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، أنه وفي إطار أعمال اللّجنة الجهوية للتحكم في الاسعار والتصدي للمضاربة والاحتكار، تولت كل من مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية، بمعية أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة، ومركزي الامن والشرطة البلديين بالعالية، ووحدة حفظ الصحة بالجهة، مداهمة مخزنين عشوائيين بمنطقة العالية وحجز 5.2 من الاعلاف والاسمدة.

وحجزت ذات المصالح، أيضا، بغاية الاتلاف، 6616 قطعة مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك، و209 كلغ من المواد الغذائية غير صالحة أيضا للاستهلاك الآدمي او الحيواني، و100 لتر من الزيت المدعم.

وأضاف بن خليفة، انه تم تسجيل المحاضر الواجبة ضد صاحبي المخزنين العشوائيين، تعلقت بخزن ومسك مواد ومنتوجات بغاية المضاربة، والاحتكار في مخازن غير مصرح بها لدى الإدارات المعنية، وخزن مواد منتهية الصلوحية بغاية الاتجار فيها.


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