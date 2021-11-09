تنظيم المهرجان الدولي لجني الزيتون "الحلقة" يومي 13و14 اكتوبر الجاري بولاية الكاف

اعلن منسق المهرجان الدولي لجني الزيتون "الحلقة"، علي السالمي بمناسبة تنظيم اليوم الترويجي للمهرجان الثلاثاء بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة ان فعاليات النسخة الاولى منه ستقام يومي 13و14 نوفمير الجاري بمنطقة "اللاس"( معتمدية السرس،ولاية الكاف)

واضاف ان المهرجان ينتظم بالشراكة بين المجمع الوطني للصناعات التقليدية والمهن الصغرى وبلدية المرجى (معتمدية السرس) ،وبدعم من الديوان الوطني للصناعات التقليدية ،وكل من وزارات الثقافة والسياحة والفلاحة والمراة تحت شعار //تونس البية وعالزيتون مسمية//

واشار علي السالمي الى ان منطقة اللاس التي نشأت 3000 سنة قبل الميلاد، هي من أقدم المدن التونسية المأهولة وتزخر بآثار تعود للحقبة الجلمودية (الميقاليت) وأخرى تعود للعهد الروماني.

وافاد ان الافتتاح سينطلق بمواكبة مراحل عصر الزيتون بمعصرة تقليدية بمعتمدية السرس يعود تاريخها الى سنة 1920،بالاضافة الى تنظيم حفل تذوّق الزيت وتقديم عرض موسيقي تراثي امازيغي (المغرب) وعرض لفرقة الفنون الشعبية الليبية



كما اضاف انه ستتخلل المهرجان عديد العروض الفلكلورية والشعبية من تونس والجزائر وليبيا ومصر والمغرب وفلسطين ، بما يعد فرصة للتعريف بالمنطقة وتثمين مورثها الثقافي و العمل على إدراجها ضمن لائحة التراث العالمي وتثمين المنتوج التونسي وفتح أفاق للترويج في السوق الداخلية، والخارجية.

وتؤثث برمجة المهرجان دورة تكوينية لصناعة الصابون المستخرج من زيت الزيتون بتنظيم من المجمع الوطني للصناعات التقليدية والمهن الصغرى وعديد الورشات الفكرية حول تثمين مخلفات الزيتون وافاقها التنموية والبيئية ، فضلا عن تنظيم ندوة حول "السوق المحلية لانتاج الزيتون بين الواقع والافاق".



