توزر: روحانيات نفطة في دورته الخامسة تحت شعار حنين يستقطب جمهورا واسعا

وات - تواصلت فعاليات مهرجان روحانيات نفطة في دورته الخامسة تحت شعار "حنين" بمدينة نفطة من ولاية توزر في يومه الثالث بندوة فكرية أثثتها الأستاذة ألفة يوسف بعنوان "أينما تولوا فثم وجه الله" وحضر معها في النقاش ثلة من المفكرين على غرار يوسف الصديق وعبد الجليل سالم.



وتابع جمهور المهرجان مساء الجمعة وصلات من المدائح والاناشيد الصوفية المتنوعة في ثاني سهرات هذه الدورة أثثتها مجموعة أبو شعر السورية تجاوب معها الجمهور فيما أمن سهرة الافتتاح حضرة رجال تونس. وسيختتم الفنان لطفي بوشناق هذه السهرات مساء اليوم السبت.



وقد فاق عدد متتبعي فقرات المهرجان وخاصة السهرات الصوفية بمسرح مدينة نفطة توقعات إدارة المهرجان وفق منسقة هذه الدورة حنين بوقرة مؤكدة ل/وات/ أن سهرة مجموعة أبو شعر استقطبت أكثر من أربعة آلاف شخص رغم ان البرمجة كانت قدرت الحضور ب600 شخص فقط مؤكدة نجاح المهرجان في رفع تحدي تنظيم أكبر تظاهرة ثقافية منذ بداية جائحة كورونا وفق قولها.



ولفتت الى أن المهرجان كانت له مساهمة كبيرة في تنشيط الدورة الاقتصادية بتسجيل نسب امتلاء طيبة جدا في جميع النزل فضلا عن ترويج المنتوج الحرفي ضمن معرض أقيم بالمناسبة الى جانب التعريف بالموروث الصوفي في الجريد بخرجات صوفية ظهر كل يوم.

ويتضمن برنامج المهرجان وفق منسقة الدورة جانبا يهتم بالندوات الفكرية والعروض الفنية الراقية بفضاء دار الوادي وعروض تنشيط الشوارع والعروض الجماهيرية وسهرات سماع لإنشاد صوفي وذلك في المقامات الموجودة في نفطة بغاية التعريف بالموروث الصوفي وأهم أعلام المنطقة في المجال.



وفيما يتعلق بالندوات الفكرية، دعا المهرجان أسماء تونسية عديدة لتأثيث حلقات نقاش في مواضيع فكرية تهم المجالات الصوفية منهم رجاء فرحات وألفة يوسف ويوسف الصديق ودعوة الشاعرين منصف الوهايبي ومحمد الغزي لإلقاء قصائد صوفية منها موضوع التصوف والفلسفة وعلاقتها بالسيكولوجيا.





