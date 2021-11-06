النهضة تتضامن مع المرزوقي وترفض محاولات تطويع القضاء

عبّرت حركة النهضة في بيان عن تضامنها مع الدكتور المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية وتستنكر ما يتعرض له من استهداف بسبب مواقفه الرافضة للإنقلاب وآخرها سحب جواز سفره الديبلوماسي وإصدار بطاقة جلب دولية في حقه دون مراعاة للأعراف ولسمعة البلاد.



وأشارت إلى تصاعد وتيرة التضييق على حرية التعبير والإعلام منذ انقلاب 25 جويلية وغلق قنوات تلفزية وإذاعية وإيقاف صحفيين ومدونين وسجن نواب بعد إحالتهم على القضاء العسكري، لافتة إلى توجيه رئاسة الجمهورية للإتهامات علنا في كل اتجاه ما مثل اعتداء على الكثيرين وضغطا مستمرا على السلطة القضائية التي رفضت هياكلها هذا التدخل وعبرت عن تمسكها باستقلال القضاء وعلوية القانون.



وعبرت عن مساندتها للنواب والمواطنين الذين تم الإعتداء على حرياتهم بالإيقاف أو الإحالة على المحاكم العسكرية وتساند حق وسائل الإعلام في ممارسة عملها في كنف الحرية واحترام القانون وتطالب بوضع حد لهذه السياسات التي تخلصنا منها بالثورة ويسعى الإنقلاب إلى إعادتها،وتدعو أنصار الحرية والديمقراطية إلى التصدي لها قبل مزيد استفحالها.



كما نددت النهضة بسياسة التنكيل والتجويع المتبعة ضد أعضاء مجلس النواب ومساعديهم وحرمانهم وعائلاتهم من جراياتهم وتغطيتهم الصحية وتستنكر ما تعرض له أبناء النائب ماهر زيد من "احتجاز" وتعتبر ذلك سابقة خطيرة .



وأكدت تضامنها مع السلطة القضائية وهياكلها الممثلة وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء في دفاعها عن استقلالية القضاء وعلوية القانون.



