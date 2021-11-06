نحو 13 بالمائة فقط من النساء في تونس يقدمن رضاعة طبيعية لابنائهن

وات - أفادت الدكتورة زهرة مراكشي رئيسة جمعية " حنان " أن 13بالمائة فقط من النساء في تونس يقدمن الرضاعة الطبيعية لابنائهن ، معتبرة أن هذه النسبة الضئيلة تمثل مؤشرا خطيرا على صحة المرأة والأطفال نظرًا للفائدة الصحية الكبيرة للرضاعة الطبيعية على حد قولها



و بينت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء خلال ندوة انعقدت بالعاصمة بمناسبة الأسبوع الوطني للرضاعة الطبيعية أن الجمعية تشتغل بمعية الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري على تركيز شبكات في كل الجهات لتوعية النساء بأهمية الرضاعة الطبيعية في مقاومة سرطان الثدي



وأضافت أن الجمعية هدفها دفع الرضاعة الطبيعية في ظل تراجعها الكبير رغم جذورها المتأصلة في العائلات التونسية ، قائلة "لقد أصبحنا في المراتب الاخيرة مقارنة بالبلدان الاخرى ومناطق الشمال الغربي تحتوي على أقل نسبة " داعية بقية منظمات المجتمع المدني التي تشتغل في قطاع الصحة إلى تكثيف حملات التوعية



وبخصوص أهمية الرضاعة الطبيعية ، أكدت أن الدول الأوروبية اتجهت منذ عقود إلى التحذير من الرضاعة الاصطناعية حتى بلغت نسبة الرضاعة الطبيعية 90بالمائة كأكبر نسبة في العالم ،مشيرة إلى أن فوائد الرضاعة الطبيعية تقي من سرطان المبيض و تحافظ على سلامة جسم الانسان من ظواهر نقص التغذية والوقاية من هشاشة العظام إضافة إلى الفوائد المعنوية والذي يقوي جسور التواصل بين الأم ورضيعها.



وأوضحت بأن استراتيجية عمل الجمعية هو الذهاب إلى الجهات وتركيز 24 بمعدل مركز في كل الولايات سينتقل للعائلات لابراز أهمية الرضاعة الطبيعية ، عبر دكاترة مختصين في المجال وباحثين في علم الاجتماع وعلم النفس



وقد حضر هذه العديد من الدكاترة في اختصاص طب الأطفال لاستعراض أهم ميزات الحليب الطبيعي للام ومقارنته مع الحليب الاصطناعي ، إضافة إلى التحولات الاجتماعية التي ساهمت في تراجع نسب الرضاعة الطبيعية



كما أن الندوة طرحت ورشات عمل للتوصل الى بحث شامل يتم توزيعه للعموم وتعميم الفائدة لكل التونسيات



