الجوائز الموازية المنظمات والجمعيات تقدم متوّجيها للدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية

Publié le Samedi 06 Novembre 2021 - 10:48 قراءة: 1 د, 5 ث
      
دأب مهرجان أيام قرطاج السينمائية منذ نشأته على فسح المجال واسعا للمنظمات والجمعيات والهيآت الحقوقية التونسية والافريفية والعالمية المدافعة عن الحريات والقيم الانسانية الكبرى على للتفاعل مع مبادئه التي من أجلها بعث ومن أهمها الدفاع بواسطة فن السينما على قضايا الشعوب ومشاغلها...


خلال الدورة 32 رصدت ثلاثة جوائر هامة تم الاعلان عنها يوم 3 نوفمبر 2021 وهي :

◾️ " جائزة الاتحاد العام التونسي للشغل " ورصدت لأفضل ميكساج والتي تكونت لجنة تحكيمها من المخرجة كوثر الحمري ( تونس ) والجامعي والممثل الاسعد الجموسي (تونس) ومهندس ميكساج صوت سامي الغربي (تونس )
تحصل عليها : صابر القبلاوي عن عمله في الميكساج ( مزج الصوت ) في شريط " على خطاوي الحرف " وهو شريط طويل للمخرج محمد صالح العرقي .


◾️ جائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية والتي تكون لجنة تحكيمها من المؤلفة والناقدة والمستشارة السينمائية الفرنسية ناديا مفلح والصحفية و الناقدة السينمائية الاوكرانية إيلينا روباشيفيسكا والصحفية و الناقدة السينمائية التونسية سميرة الدامي
وتحصل عليها : " ليومونغ جيريميا موساس " من ليسوتو عن شريطه " نار الربيع الدائمة "

◾️ جائزة الجامعة الافريفية للنقد السينمائي والتي تتكون لجنة تحكيمها من الصحفي والناقد السينمائي الكنغولي جورج نزوزي سلامبياكو والصحفي والناقد السينمائي النيجيري فرانكلين تشوكونوتسو أوجوبود والصحفية والناقدة والمخرجة السينمائية التونسية نرجس طرشاني .
وتحصل عليها : شريط " حلم " َ( أرقي ) للمخرج عمر بلقاسمي من الجزائر

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235658



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:47 17:19 14:56 12:10 06:48 05:20
Babnet
20°
 Babnet21° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1722°-1621°-1419°-1420°-15
  • Avoirs en devises
    20995,2

  • (5 nov)
  • Jours d'importation
    127
  •              1 € = 3,29312 DT        1$ =2,84387 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 nov)   1217,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة