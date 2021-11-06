الجوائز الموازية المنظمات والجمعيات تقدم متوّجيها للدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية

دأب مهرجان أيام قرطاج السينمائية منذ نشأته على فسح المجال واسعا للمنظمات والجمعيات والهيآت الحقوقية التونسية والافريفية والعالمية المدافعة عن الحريات والقيم الانسانية الكبرى على للتفاعل مع مبادئه التي من أجلها بعث ومن أهمها الدفاع بواسطة فن السينما على قضايا الشعوب ومشاغلها...





خلال الدورة 32 رصدت ثلاثة جوائر هامة تم الاعلان عنها يوم 3 نوفمبر 2021 وهي :



◾️ " جائزة الاتحاد العام التونسي للشغل " ورصدت لأفضل ميكساج والتي تكونت لجنة تحكيمها من المخرجة كوثر الحمري ( تونس ) والجامعي والممثل الاسعد الجموسي (تونس) ومهندس ميكساج صوت سامي الغربي (تونس )

تحصل عليها : صابر القبلاوي عن عمله في الميكساج ( مزج الصوت ) في شريط " على خطاوي الحرف " وهو شريط طويل للمخرج محمد صالح العرقي .





◾️ جائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية والتي تكون لجنة تحكيمها من المؤلفة والناقدة والمستشارة السينمائية الفرنسية ناديا مفلح والصحفية و الناقدة السينمائية الاوكرانية إيلينا روباشيفيسكا والصحفية و الناقدة السينمائية التونسية سميرة الدامي

وتحصل عليها : " ليومونغ جيريميا موساس " من ليسوتو عن شريطه " نار الربيع الدائمة "



◾️ جائزة الجامعة الافريفية للنقد السينمائي والتي تتكون لجنة تحكيمها من الصحفي والناقد السينمائي الكنغولي جورج نزوزي سلامبياكو والصحفي والناقد السينمائي النيجيري فرانكلين تشوكونوتسو أوجوبود والصحفية والناقدة والمخرجة السينمائية التونسية نرجس طرشاني .

وتحصل عليها : شريط " حلم " َ( أرقي ) للمخرج عمر بلقاسمي من الجزائر



