بطولة الرابطة الاولى: تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام يومي الاربعاء والخميس المقبلين:



المجموعة الاولى

الاربعاء 3 نوفمبر 2021

14:30 نادي حمام الانف - النادي البنزرتي نصر الله الجوادي

14:30 نجم المتلوي - امل حمام سوسة وليد المنصري

14:30 اتحاد بنقردان - الترجي الرياضي امير لوصيف

16:30 النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين هيثم قيراط



المجموعة الثانية

الخميس 4 نوفمبر 2021

14:30 مستقبل سليمان - الاتحاد المنستيري مجدي بلحاج علي

14:30 النجم الساحلي - الترجي الجرجيسي الصادق السالمي

14:30 مستقبل الرجيش - هلال الشابة محرز المالكي

16:30 النادي الإفريقي - الاولمبي الباجي اسامة رزق الله









