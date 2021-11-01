بطولة الرابطة الاولى: تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة

Publié le Lundi 01 Novembre 2021 - 20:53 قراءة: 0 د, 32 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام يومي الاربعاء والخميس المقبلين:

المجموعة الاولى
الاربعاء 3 نوفمبر 2021
14:30 نادي حمام الانف - النادي البنزرتي نصر الله الجوادي
14:30 نجم المتلوي - امل حمام سوسة وليد المنصري
14:30 اتحاد بنقردان - الترجي الرياضي امير لوصيف
16:30 النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين هيثم قيراط

المجموعة الثانية
الخميس 4 نوفمبر 2021
14:30 مستقبل سليمان - الاتحاد المنستيري مجدي بلحاج علي
14:30 النجم الساحلي - الترجي الجرجيسي الصادق السالمي
14:30 مستقبل الرجيش - هلال الشابة محرز المالكي
16:30 النادي الإفريقي - الاولمبي الباجي اسامة رزق الله




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