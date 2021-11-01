الرابطة الاولى لكرة القدم - تعيين مقابلات الجولة الخامسة

Publié le Lundi 01 Novembre 2021 - 20:51 قراءة: 0 د, 39 ث
      
في ما يلي تعيين مقابلات الجولة الخامسة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية هذا الاسبوع:

-- المجموعة الاولى
السبت 6 نوفمبر
ملعب بئر الاحمر - س 14 و30
اتحاد تطاوين - اتحاد بن قردان
ملعب حمام سوسة - س 14 و30
امل حمام سوسة - النادي الصفاقسي
ملعب البصيري - س 14 و30
النادي البنزرتي - نجم المتلوي
ملعب رادس - س 16 و30
الترجي الرياضي التونسي - نادي حمام الانف


-- المجموعة الثانية
الاحد 7 نوفمبر
مركب جرجيس - س 14 و30
الترجي الجرجيسي - مستقبل سليمان
ملعب مصطفى بن جنات - س 16 و30
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي
ملعب الشابة - س 14 و30
هلال الشابة - النجم الساحلي
ملعب باجة - س 14 و30
الاولمبي الباجي - مستقبل الرجيش

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