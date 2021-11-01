الرابطة الاولى لكرة القدم - تعيين مقابلات الجولة الخامسة

في ما يلي تعيين مقابلات الجولة الخامسة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية هذا الاسبوع:



-- المجموعة الاولى

السبت 6 نوفمبر

ملعب بئر الاحمر - س 14 و30

اتحاد تطاوين - اتحاد بن قردان

ملعب حمام سوسة - س 14 و30

امل حمام سوسة - النادي الصفاقسي

ملعب البصيري - س 14 و30

النادي البنزرتي - نجم المتلوي

ملعب رادس - س 16 و30

الترجي الرياضي التونسي - نادي حمام الانف





-- المجموعة الثانية

الاحد 7 نوفمبر

مركب جرجيس - س 14 و30

الترجي الجرجيسي - مستقبل سليمان

ملعب مصطفى بن جنات - س 16 و30

الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي

ملعب الشابة - س 14 و30

هلال الشابة - النجم الساحلي

ملعب باجة - س 14 و30

الاولمبي الباجي - مستقبل الرجيش



