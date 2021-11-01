جندوبة: تطوّر هام في المؤشرات السياحية بالمنطقة السياحيّة طبرقة-عين دراهم خلال شهر أكتوبر المنقضي

وات - حقّقت المنطقة السياحية طبرقة-عين دراهم خلال شهر أكتوبر المنقضي تطوّرا هاما في مستوى المؤشرات السياحية بالمقارنة مع ذات الشهر من السنة الماضية، حيث ناهز عدد الوافدين على النزل خلال شهر أكتوبر اكثر من 12 ألفا و800 سائح مقابل نحو 4200 خلال ذات الفترة من السنة المنقضية أي بزيادة فاقت 208 بالمائة، وفق المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة -عين دراهم عيسى المرواني.

وأضاف المرواني، في تصريح لـ"وات"، أن عدد الليالي المقضاة بلغ بجهتي طبرقة وعين دراهم خلال ذات الفترة 22 ألفا و810 ليال مقابل 8836 ليلة اي بزيادة فاقت 160 بالمائة.



وفي اطار خطة انعاش السياحة التي تموّلها مؤسسة "انباكت" الألمانية، عقدت مديرة مؤسسة "انباكت"، أسماء العياري، بأحد نزل مدينة طبرقة، لقاء مع الأطراف المتدخلة في القطاع السياحي بالجهة والمندوبية الجهوية للسياحة بطبرقة -عين دراهم، وعدد من نشطاء المجتمع المدني، تناول بالأساس فرص استفادة المؤسسات ذات العلاقة وبشكل خاص الصغرى منها والمتوسطة التي تعرضت لصعوبات بسبب ازمة "الكورونا"، بهدف تجاوز الصعوبات، والمحافظة على الوظائف، وتطوير قدرات هذه المؤسسات في المجال السياحي، وذلك من خلال دورات تكوينية موجهة، وتمكينها من اعتمادات مالية مباشرة بمقدار 9 الاف أورو لكل مؤسسة تم اختيارها من ضمن 100 مؤسسة موزعة على كافة جهات البلاد التونسية.

ومن المنتظر ان تتواصل هذه المؤشرات في الارتفاع بمناسبة التظاهرات الرياضية المقررة خلال شهر نوفمبر الجاري، من بينها الدورة السادسة لرياضة الغولف التي سيشارك فيها أكثر من 100 مشارك، إضافة الى توافد مجموعات أوروبية لصيد الخنزير الوحشي بعين دراهم وغار الدماء.



