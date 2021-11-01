الرابطة الاولى - برنامج مباريات الجولة الرابعة

في ما يلي برنامج الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترف الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستقام يومي الاربعاء والخميس المقبلين
المجموعة الاولى
الاربعاء 3 نوفمبر 2021
14:30 نادي حمام الانف - النادي البنزرتي
14:30 نجم المتلوي - امل حمام سوسة
14:30 اتحاد بنقردان - الترجي الرياضي
16:30 النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين
المجموعة الثانية
الخميس 4 نوفمبر 2021
14:30 مستقبل سليمان - الاتحاد المنستيري
14:30 النجم الساحلي - الترجي الجرجيسي
14:30 مستقبل الرجيش - هلال الشابة
16:30 النادي الإفريقي - الاولمبي الباجي
المجموعة الاولى
الاربعاء 3 نوفمبر 2021
14:30 نادي حمام الانف - النادي البنزرتي
14:30 نجم المتلوي - امل حمام سوسة
14:30 اتحاد بنقردان - الترجي الرياضي
16:30 النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين
المجموعة الثانية
الخميس 4 نوفمبر 2021
14:30 مستقبل سليمان - الاتحاد المنستيري
14:30 النجم الساحلي - الترجي الجرجيسي
14:30 مستقبل الرجيش - هلال الشابة
16:30 النادي الإفريقي - الاولمبي الباجي
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