الرابطة الاولى - برنامج مباريات الجولة الرابعة

في ما يلي برنامج الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترف الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستقام يومي الاربعاء والخميس المقبلين



المجموعة الاولى

الاربعاء 3 نوفمبر 2021

14:30 نادي حمام الانف - النادي البنزرتي

14:30 نجم المتلوي - امل حمام سوسة

14:30 اتحاد بنقردان - الترجي الرياضي

16:30 النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين



المجموعة الثانية

الخميس 4 نوفمبر 2021

14:30 مستقبل سليمان - الاتحاد المنستيري

14:30 النجم الساحلي - الترجي الجرجيسي

14:30 مستقبل الرجيش - هلال الشابة

16:30 النادي الإفريقي - الاولمبي الباجي



