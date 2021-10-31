الكاف: مهرجانات وفعاليات متنوعة في مختلف المدن بمناسبة أكتوبر الثقافي

تعيش مختلف مدن وأرياف ولاية الكاف حركية ثقافية كبرى بمناسبة "أكتوبر الثقافي" حيث تقام مجموعة من المهرجانات والتظاهرات الثقافية المتنوعة تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة.

وتزخر الكاف هذه الأيام بعديد الفعاليات، من بينها تظاهرات الأيام المسرحية أحمد السنوسي بالسرس وأيام الساقية الثقافية ومهرجان التيريس للمونودراما في دورته الرابعة بالقصور أيام ابة الثقافية بالدهماني وأيام كاستيلوم للفنون بدار الثقافة صليحة بنبر وتظاهرة "فنون وثقافة" بالمركب الثقافي الصحبي المسراتي بالكاف و ايام باريس الصغرى بالجريصة.



وأعرب المندوب الجهوي للشؤون الثقافية نعمان الحباسي عن ارتياحه الكبير لعودة الأنشطة الثقافية بنسق حثيث بعد فترة التوقف التي فرضتها جائحة كورونا مبينا أن الكاف مدينة الثقافة بامتياز تحتفي هذه الأيام بمثقفيها وبضيوفها من فنانين وشعراء وأدباء ومسرحيين وسينمائيين محترفين وهواة وتفتح لهم قاعاتها ومتاحفها ومواقعها التاريخية والأثرية للإبداع بعد فترات الجفاف الفني والجفاء الثقافي.



وبحسب ما جاء في ورقة إعلامية نظمت المندوبية بالتعاون مع دار الثقافة بقلعة سنان من 12 الى 23 اكتوبر الجاري فعاليات "ملتقى مائدة يوغرطة للفنون" ومن جهتهم عاش أبناء القلعة الخصبة من 15 الى 24 اكتوبر الجاري على ايقاع تظاهرة "آيام القلعة الخصبة للثقافة والفنون" ونظّمت دار الثقافة ساقية سيدي يوسف فعاليات "آيام الساقية الثقافية" وذلك من 8 الى 29 اكتوبر الجاري.

كما انتظمت بدار الثقافة القصور فعاليات الدورة الرابعة لـ"مهرجان ألتسيرا للمونودراما" وذلك من 13 الى 17 أكتوبر الجاري

ومن جهتها نظّمت دار الثقافة "صليحة"بنبر فعاليات "آيام كاستيلوم للفنون"وذلك من 21 الى 31 اكتوبر ونظّم المركب الثقافي "الصحبي المسراطي" بالكاف تظاهرة عن بعد تحت عنوان "فنون و ثقافة".



وكانت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكاف نظمت أيضا في إطار تظاهرة "أكتوبر الثقافي "عرضا تحت عنوان "العواطش" لفرقة فرع الرشيدية بالكاف بقيادة المايسترو معزّ التيساوي وذلك بفضاء البازليك الاثري وشارك فيه عدد من الفنانين منهم عماد جاب الله وأمين علي والمواهب الشابة رافع الورغي و فاطمة سعادة.



