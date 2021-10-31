الشرطة البيئية ببلدية تونس: انجاز  570 عملية مراقبة ميدانية للمحلات وتحرير مخالفات

وات - انجزت فرق الشرطة البيئية ببلدية تونس خلال الاونة الاخيرة 570 عملية مراقبة ميدانية للمحلات التجارية والمهنية والحرفية بخصوص مواصلة الإلتزام بتطببق البرتكول الصحي،وفق ما صرح به ل(وات) رئيس مكتب الشرطة البيئية ببلدية تونس طارق باكير.



واضاف باكير انه تم ايضا تحرير 4 مقترحات غلق ضد محلات معروفة بالعاصمة و القيام ب 48 عملية إتلاف فوري لمواد غذائية منتهية الصلاحية و مخزنة بكيفية لا تستجيب لشروط حفظ الصحة.



وأكد انه تم ايضا تكثيف الحملات المشتركة في مقاومة ظاهرة الإحتكار مع كل الأجهزة الرقابية أمن و شرطة و حرس بلدي و اعوان التجارة، مبرزا انه تم ايضا تكثيف عمليات المراقبة على محلات بيع المرطبات و التحري على المخابر العشوائية التابعة لها و الحد من ظاهرة الذبح العشوائي للدواجن والتي تعتبر مخالفة إدارية قيمتها 1000 دينار و ذلك استعدادا لمناسبة راس السنة الادارية.



واشار الى ان فرق الشرطة البيئية قد تمكنت ايضا من تحرير 25 خطية إدارية بخصوص القاء فواضل الأتربة و البناء و الفواضل التجارية و تلويث الطريق العام و عدم إحترام شروط حفظ الصحة وحجز 6 جرارات بسبب الالقاء العشوائي لفضلات البناء بسبخة السيجومي الى جانب تحرير 60 مخالفة تتعلق بترك مخلفات عملية تشذيب الاشجار

واكد انه واستعدادا للموسم الشتوي عملت فرق الشرطة البيئية وبالتنسيق مع لجان مجابهة الكوارث على تحرير مخالفة لكل من يتسبب في الإضرار بقنوات تصريف المياه المستعملة و كل من يخول له وضع حواجز تكون سببا في الإضرار بها

ولفت من جهة اخرى إلى ان فرق الشرطة البيئية تمكنت من القيام ب 42 عملية حجز على ذمة المستودعات البلدية ( حجز ما يقارب 112 الة شيشة من مختلف الأحجام و 122 كرسيا و 77 طاولة بسبب الاستغلال المفرط للرصيف)

وابرز باكير ان فرق الشرطة البيئية تعمل على معاضدة مجهودات الإدارة الجهوية للصحة على مستوى مراكز التلقيح ضد كوفيد 19 من حيث التنظيم و التوعية و التحسيس و مراقبة مسالك التصرف في النفايات الطبية الخطرة المتأتية من مراكز التلقيح الى جانب المساعدة على تامين سير فعاليات ايام قرطاج السينمائية

وقال " ان أعوان الشرطة البيئية، يبذلون جهدا كبيرا ويعملون على مستوى 15 دائرة بلدية مرجع النظر لبلدية تونس، رغم نقص التجهيزات و السيارات و الموارد البشرية"

ذكرى







