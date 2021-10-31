امطار بالشمال والوسط ورياح قوية قرب السواحل الشمالية

يكون الطقس اليوم الأحد مغيماجزئيا فأحيانا كثيف السحب بالشمال مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية بعد الظهر ثم تشمل محليا الوسط أثناء الليل.

كما تهب رياح غربية تتطلب نصيبا من الحذر قرب السواحل الشمالية أين تكون قوية نسبيا هناك و معتدلة ببقية الجهات ، والبحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال و قليل الاضطراب فمحليا مضطربا بالسواحل الشرقية.



وتشهد الحرارة انخفاضا طفيفا وتتراوح القصوى بين 16 و 21 درجة بالشمال و جهة الساحل والمرتفعات و بين 22 و 30 درجة ببقية المناطق.













