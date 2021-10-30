بنزرت: رفع أكثر من 160 طنا من الفضلات خلال حملة نظافة بمعتمدية جرزونة

وات - أسفرت حملة النظافة والتعهد الجهوية، خلال الأسبوع الجاري بمعتمدية جرزونة من ولاية بنزرت، والتي نفذتها مصالح الولاية، بالتعاون والشراكة مع معتمدية المكان وبلدية بنزرت، وبقية النسيج المؤسساتي والمجتمعي، عن رفع أكثر من 160 طنا من الفضلات بأنواعها.

وقال معتمد جرزونة، محمد بوزيد، في تصريح لـ(وات)، إن هذه الحملة الموسعة، شملت أغلب مناطق المعتمدية، سواء منها السكنية او غيرها، على غرار أحياء "المكالاتوس" و"الرصاص" و"الدروج" ومحيط مدخل المدينة من الطريق السيارة بنزرت، تونس والطريق الوطنية رقم 8 و"حومة العربي" و"الحبش" و"الكتاب".



وتم خلال هذه الحملة، تهيئة عديد الفضاءات التي كانت تمثل نقاطا سوداء بالمنطقة، منها المنطقة الخضراء المطلة على القنال من جهة حيي الكالاتوس والرصاص في مستوى طريق منزل عبد الرحمان، وجهر القنوات والاودية التي كانت تمثل مصدرا للفيضانات، علاوة على إزالة أطنان من فواضل البناء والاجنة والاتربة وغيرها، كما تم تعهد أكثر من مكان في المنطقة ككل.

ودعا ذات المصدر، عموم الأهالي والمتساكنين والنسيج الجمعياتي والمجتمعي النشيط بالمنطقة، الى الحفاظ على نظافة المناطق التي تم التدخل فيها وعدم إلقاء الفضلات عشوائيا.

وكان والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، قد أكد لدى إعطائه إشارة انطلاق الحملة بمعتمدية جرزونة بداية الأسبوع الجاري، على أهمية تفعيل البعدين التشاركي والتضامني بين الجهات الرسمية فيما بينها، وبين المكونات المؤسساتية والمدنية، علاوة على دور المواطن في تثمين كل اجراء بيئي سليم.

وأشار، في ذات السياق، الى ضرورة القطع مع "عقلية الحملات المؤقتة والمرتبطة بمواعيد محددة من خلال العمل على تكثيف تلك الحملات محليا وجهويا، بالتنسيق مع جميع الأطراف باعتبار وان العناية بالبيئة والمحيط هو مجهود يومي متواصل"، وفق تعبيره.



