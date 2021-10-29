سيدي بوزيد- انتخاب محمد الطيب حجلاوي رئيسا جديدا لاولمبيك سيدي بوزيد

تم أمس الخميس خلال جلسة عامة انتخابية استثنائية انتخاب محمد الطيب حجلاوي رئيسا جديدا لاولمبيك سيدي بوزيد وعبد الستار ضيفي نائبا له وذلك خلفا لمعز الصالحي الذي عبر عن عدم رغبته في مواصلة رئاسة الجمعية.



وقد أكد محمد الطيب حجلاوي في تصريح لوكالة (وات) ان هدفه الأول ضمان ترشح الاولمبيك إلى مرحلة البلاي أوف وتكوين فريق قادر على ضمان الصعود الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى.



ويشار إلى أن اولمبيك سيدي بوزيد استأنف تمارينه بقيادة المدرب لطفي الجبالي منذ 21 سبتمبر الماضي بملعب 17 ديسمبر بسيدي بوزيد وتبارى وديا بملعب 17 ديسمبر بسيدي بوزيد مع محيط قرقنة وانتصر في اللقاء بهدف دون مقابل قبل أن يدخل في تربص تحضيري بمركز التربصات بحمام بورقيبة من 11 إلى 16 أكتوبر ليواصل التحضيرات حاليا بملعب 17 ديسمبر بسيدي بوزيد استعدادا لمباراته الأولى في بطولة الرابطة المحترفة الثانية ضد مكارم المهدية بالمهدية.



وقد أسفرت القرعة الخاصة برزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2021/2022 عن وضع الاولمبيك في المجموعة الثالثة صحبة فرق المستقبل الرياضي بقابس والمستقبل الرياضي بوادي الليل والهلال الرياضي بمساكن والمستقبل الرياضي بالمحمدية وكارم المهدية.



