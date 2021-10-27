في اول لقاء لها بالطبوبي رئيسة الحكومة تعبر عن التزامها بالحوار الاجتماعي (اتحاد الشغل)

التقت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، الاربعاء، بالامين العام للاتحاد العام للشغل نورالدين الطبوبي، حسب ما اعلن عنه الناطق باسم الاتحاد سامي الطاهري.



واضاف الطاهري في تصريح ل(وات) ان نجلاء بودن، اكدت، خلال اللقاء، الاول منذ توليها رئاسة الحكومة في نهاية شهر سبتمبر الماضي، على التزامها بالحوار الاجتماعي.



ووصف الطاهري، اللقاء بالايجابي مشيرا، الى ان رئيسة الحكومة عبرت عن التزامها بالتعاون مع المنظمة الشغيلة في معالجة كافة القضايا العالقة بالبلاد.



كما كان اللقاء مناسبة تبادل خلالها الطرفان وجهات النظر كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة بين وفدين من الطرفين الحكومي والنقابي لتدارس الملفات القطاعية.



ولاحظ ان رئيسة الحكومة ابرزت استعداد الحكومة لبناء علاقة يسودها الاحترام والثقة مع اتحاد الشغل.



واثار الامين العام للاتحاد عدد من القضايا التي شملت اشكالية التشغيل الهش مع ضرورة انهاء التعاقد في عدة قطاعات ومن بينها الصحة والتعليم. كما تطرق الى اهمية تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والمركزية النقابية، ومن ضمنها الاتفاقيات التي تهم تحسين وضعيات الفئات الهشة وكذلك الاتفاق الخاص بعمال الحضائر.



ويأتي اللقاء، الذي لم تنشر رئاسة الحكومة فحواه، في اطار استئناف الحوار بين الطرفين الحكومي والنقابي، الذي تعطل لثلاثة اشهر منذ 25 جويلية الماضي تاريخ اعلان رئيس الدولة قيس سعيد تجميد مجلس النواب وحل حكومة هشام مشيشي.



