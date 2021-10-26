حملة للتلقيح وتقصي كورونا وسرطان الثدي عبر قطار يجوب أيام 29 و30 و31 أكتوبر ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة

تنظم وزارة الصحة بالتعاون مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية أيام 29 و30 و31 أكتوبر الجاري قافلة صحية لمتساكني ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة، في اطار تكثيف عمليات التقصي بواسطة الاختبارات السريعة لفيروس كورونا وتعزيز الحملة الوطنية للتلقيح وتقصي سرطان الثدي احتفالا بشهر أكتوبر الوردي.



ويشارك في هذه القافلة الصحية طاقم طبي وشبه طبي متطوع من القطاعين العام والخاص والمنظمات لتأمين الخدمات الصحية على متن القطار الصحي المجهز للغرض والذي توفره الشركة الوطنية للسكك الحديدية، وفق ما ذكرته وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء.



وستنطلق القافلة الصحية من ولاية تونس يوم الجمعة 29 أكتوبر بداية من الساعة 5.20 صباحا في اتجاه ولايات الجنوب لتتوقف لمدة ساعة ونصف بكل محطة من المحطات الموزعة على ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة.



ويصل القطار الصحي في حدود الساعة 8.30 صباحا الى اولى محطاته بمدينة الحنشة التابعة لولاية صفاقس ثم ينتقل الى محطة سيدي صالح من الساعة 10.30 الى منتصف النهار ليختتم حملته في صفاقس بمحطة المحرس من الساعة الثالثة الى الرابعة والنصف بعد الزوال.



ويوم السبت 30 اكتوبر، يتجه القطار الصحي الى ولاية سيدي بوزيد حيث يصل الى محطة المزونة بداية من 8.10 صباحا ثم يتحول في ثاني محطاته بجهة سيدي بوزيد الى معتمدية المكناسي حيث يؤمن الفريق الصحي حملتي التقصي ضد السرطان وحملة التقصي عن كورونا والتلقيح من الساعة 10 الى 11.30 صباحا.



ويختتم القطار الصحي زيارته بولاية سيدي بوزيد بمعتمديتي بوزيان التي من المبرمج ان يحل بها في حدود منتصف النهار ثم منطقة السند بداية من الساعة 14 حتى الساعة 15.30.



أما يوم الاحد 31 أكتوبر فقد خصص لولاية قفصة، حيث تصل هذه القافلة الصحية بواسطة الحافلة الى مدينة المتلوي على الساعة 8 صباحا ثم محطة قفصة من 10 الى 11.30 ثم بمحطة زنوش من منتصف النهار و5 دق الى 13.35 لتختتم الحملة بمحطة غريبة من 15.30 الى الخامسة مساء.



وأفادت الوزارة، أنه سيتم بالتنسيق مع الادارات الجهوية للصحة تخصيص خيمة على مستوى كل محطة تضم فرقا طبية وشبه طبية قارة وفرق عمل تابعة للمندوبيات الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ومتطوعين من المنظمات الجهوية والمجتمع المدني لمساندة القطار الصحي، على ان تواصل هذه الفرق عمليات التقصي والتلقيح بعد مغادرة القطار للمحطة.







