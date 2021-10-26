مدنين: تطور إنتاج الصيد البحري حتى موفى شهر أوت بنسبة 16 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط

وات - سجّل انتاج الصيد البحري بولاية مدنين منذ بداية السنة الجارية وإلى موفى شهر أوت المنقضي، تطورا بنسبة 16 بالمائة، حيث بلغ الانتاج 12 مليونا و957 ألفا و601 طنا خلال الفترة المذكورة، مقابل 11 مليونا و169 ألفا و65 طنا في نفس الفترة من السنة الماضية.



ويرجع هذا التطور، وفق ما جاء في تقرير حول القطاع الفلاحي، قدّم خلال جلسة اهتمت بتقييم الموسم الفلاحي والاستعداد للموسم الجديد، الى تطور نشاط الصيد الساحلي وأساسا ارتفاع كميات السلطعون الازرق بميناء بوغرارة وموانئ جزيرة جربة.



وقد حقق انتاج الصيد الساحلي تطورا بـ62 بالمائة، بتسجيله كمية 9 ملايين و229 ألفا و709 أطنان، وذلك رغم تراجع أغلب منتوجات الصيد البحري الأخرى، وخاصة منها السمك الازرق والصيد بالجر.



وتتميز ولاية مدنين، بوجود عدة مواسم للصيد، ومن أهمها صيد الاخطبوط والاسفنج وموسم صيد القراض واللمبوكة والتن الاحمر والقمبري الملكي والمحار او القفالة، الذي اغلق بجميع سواحل الولاية.



ويطرح قطاع الصيد البحري عدة اشكاليات، منها الصيد العشوائي بخليج قابس، واكتظاظ عدة موانئ، ما يجعل تهيئتها وتوسيعها أمرا ضروريا، على غرار موانئ جرجيس وحومة السوق وأجيم وحسي الجلابة، مع إعداد دراسة لاحداث ميناء صيد ساحلي بحسي الجربي.



