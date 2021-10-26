أيام قرطاج السينمائية 2021: تونس تتسابق على جوائز المهرجان بـ 14 فيلما

تُنافس السينما التونسية على جوائز الدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية بـ 14 فيلما في المسابقة الرسمية.



وترشّحت ثلاثة أفلام لخوض غمار مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وهي "فرططو الذهب" لعبد الحميد بوشناق، "مجنون فرح" لليلى بوزيد و"عصيان" للجيلاني السعدي.



وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ستكون السينما التونسية ممثلة أيضا بثلاثة أفلام هي "حلال سينما" لأمين بوخريص، "أبي فيم أفنيت شبابك؟" لأكرم عدواني و"مقرونة عربي" لريم التميمي.



أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، فتعرف بدورها مشاركة ثلاثة أفلام هي "في بلاد العم سالم" لسليم بلهيبة و"فريدا" لمحمد بوحجر و"سواد عينيك" لطارق الصردي، بينما سيشارك الفيلمان "سياح خارج الموسم" لماهر حسناوي و"يا عمّ الشيفور" لبية مظفر في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة.

وبخصوص مسابقة السينما الواعدة، فإن حضور تونس سيكون بثلاثة أفلام هي "فالصو" لأمين غزواني و"أمل" لآمال كراي و"pomme d'amour " لدنيا غضاب.

وتحتكم عروض مسابقة الأفلام الروائية إلى لجنة متكونة من 6 أشخاص يرأسهم السينمائي الإيطالي "اينزو بورسلي" . أما مسابقة الأفلام الوثائقية فهي أيضا متألفة من 6 أشخاص ترأسهم السينمائية "كلوي عائشة بورو" من بوركينا فاسو.



وانتقت لجنة المشاهدة 56 فيلما للتنافس على جوائز هذه الدورة، منها 12 فيلما روائيا طويلا و13 فيلما وثائقيا طويلا و21 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام في مسابقة السينما الواعدة، وذلك بعد أن تلقّت إدارة المهرجان 750 فيلما عربيا وافريقيا قصيرا وطويلا في المسابقة الرسمية.

وتلتئم الدورة الثانية والثلاثون لأيام قرطاج السينمائية من 30 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2021، بمشاركة 45 دولة من ضمنها 28 بلدا افريقيا و17 عربيا.



