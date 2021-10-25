بطولة الرابطة المحترفة الاولى: تعيينات مباريات الجولة الثالثة

في ما يلي تعيينات مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى

والثانية التي ستدور يومي السبت والاحد 30 و 31 اكتوبر الجاري دون حضور الجمهور:



المجموعة الاولى

السبت 30 اكتوبر 2021

ملعب احمد البصيري ببنزرت- س 14 و 30 دق

النادي البنزرتي - الترجي الرياضي

ملعب حمام سوسة - س 14 و 30 دق

امل حمام سوسة - نادي حمام الانف





الاحد 31 اكتوبر 2021

الملعب البلدي ببئر الاحمر- س 14 و30 دق

اتحاد تطاوين - نجم المتلوي

ملعب بن قردان الاصطناعي - س 14 و30 دق

اتحاد بن قردان - النادي الصفاقسي



المجموعة الثانية

السبت 30 اكتوبر 2021

الملعب البلدي بالشابة - س 14 و30 دق

هلال الشابة - الاولمبي الباجي

المركب الرياضي بجرجيس - س 14 و30 دق

الترجي الجرجيسي - مستقبل الرجيش



الاحد 31 اكتوبر 2021

ملعب حمادي العقربي برادس - س16 و30 دق

النادي الافريقي - مستقبل سليمان

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير - س16 و30 دق

الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي



