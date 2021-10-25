بطولة الرابطة المحترفة الاولى: تعيينات مباريات الجولة الثالثة

Publié le Lundi 25 Octobre 2021 - 18:33قراءة: 0 د, 50 ث
في ما يلي تعيينات مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى
والثانية التي ستدور يومي السبت والاحد 30 و 31 اكتوبر الجاري دون حضور الجمهور:

المجموعة الاولى
السبت 30 اكتوبر 2021
ملعب احمد البصيري ببنزرت- س 14 و 30 دق
النادي البنزرتي - الترجي الرياضي
ملعب حمام سوسة - س 14 و 30 دق
امل حمام سوسة - نادي حمام الانف


الاحد 31 اكتوبر 2021
الملعب البلدي ببئر الاحمر- س 14 و30 دق
اتحاد تطاوين - نجم المتلوي
ملعب بن قردان الاصطناعي - س 14 و30 دق
اتحاد بن قردان - النادي الصفاقسي

المجموعة الثانية
السبت 30 اكتوبر 2021
الملعب البلدي بالشابة - س 14 و30 دق
هلال الشابة - الاولمبي الباجي
المركب الرياضي بجرجيس - س 14 و30 دق
الترجي الجرجيسي - مستقبل الرجيش

الاحد 31 اكتوبر 2021
ملعب حمادي العقربي برادس - س16 و30 دق
النادي الافريقي - مستقبل سليمان
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير - س16 و30 دق
الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي

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