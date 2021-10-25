بطولة الرابطة المحترفة الثانية تنطلق يوم 13 نوفمبر وسحب الروزنامة يوم الجمعة

تنطلق بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2021-2022 يومي 13 و14 نوفمبر 2021، وفق ما اعلنته اليوم الاثنين الجامعة التونسية لكرة القدم.



وستجري عملية سحب الروزنامة يوم الجمعة المقبل بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة.



وقد تم توزيع الفرق ال24 على 4 مجموعات وستدور المنافسات وفق النظام التالي:



- المرحلة الأولى:

• تدور المباريات في شكل ذهاب وإياب ويصعد إلى مرحلة التتويج الأول والثاني من كل مجموعة.

• مرحلة التتويج: تلعب مرحلة التتويج على مجموعتين، تخوض كل مجموعة 3 جولات (ذهاب فقط) على ملاعب محايدة على أن يصعد الأول من كل مجموعة إلى الرابطة المحترفة الأولى.

• ينزل أصحاب المركز السادس من كل مجموعة إلى رابطة الهواة مستوى أول.

مرحلة تفادي النزول:

• يخوض أصحاب المراكز الخامسة بطولة مصغرة من 3 جولات (ذهاب فقط) بميادين محايدة على أن ينزل صاحبا المركز الثالث

والرابع إلى رابطة الهواة مستوى أول.





وفيما يلي توزيع المجموعات:

• المجموعة الأولى: الملعب التونسي، نادي أولمبيك مدنين، الملعب الرياضي الصفاقسي، النجم الرياضي الرادسي، القلعة الرياضية، النادي الرياضي البنبلي.

• المجموعة الثانية: الشبيبة الرياضية القيراوانية، الأمل الرياضي بجربة، جندوبة الرياضية، الجمعية الرياضية بجربة، الكوكب الرياضي بمنزل نور، النادي الأولمبي للنقل.

• المجموعة الثالثة: المستقبل الرياضي بقابس، أولمبيك سيدي بوزيد، المستقبل الرياضي بوادي الليل، الهلال الرياضي بمساكن، المستقبل الرياضي بالمحمدية، المكارم المهدية.

• المجموعة الرابعة: القوافل الرياضية بقفصة، سكك الحديد الصفاقسي، نادي سبورتينغ بن عروس، النادي الرياضي القربي، المرجان الرياضي بطبرقة، الملعب القابسي.



