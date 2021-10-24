منوبة: الحماية المدنية تتدخل لشفط المياه من 12 منزلا ولازاحة 22 سيارة عالقة

وات - على إثر نزول كميات هامة من الامطار منذ مساء أمس السبت بكافة معتمديات ولاية منوبة تراوحت بين 100 ملم في المرناقية و36 ملم في البطان، تتواصل، ظهر اليوم الاحد، تدخلات اعوان الحماية المدنية المتمثلة في معاينة وضعية الاحياء والطرقات والقيام بالتدخل لشفط مياه الامطار التي تسربت الى عدد من العمارات والمنازل .



وأكد المدير الجهوي للحماية المدنية بمنوبة، العميد حسان الاينبولي، لصحفية (وات) بمنوبة ان التدخلات انطلقت في حدود الثانية صباحا من خلال معاينة وضعيات الاحياء السكنية، والطرقات، والمناطق الزرقاء، فضلا عن تجند الاعوان لشفط المياه التي تسربت الى 12 مسكنا بمعتمديات منوبة ودوار هيشر والمرناقية ، وإزاحة 22 سيارة عالقة داخل سيول المياه والاوحال على مستوى عدد من الطرقات.



كما تم إجلاء اربعة اشخاص من داخل سياراتهم بمنطقة الانصارين بعد أن جرفتها المياه، وكذلك إجلاء عائلة تقطن بضيعة فلاحية بمنوبة تم نقلها وايواؤها، ونقل امراة في حالة مخاض من وادي الليل الى مستشفى وسيلة بورقيبة اين انجبت مولودها فور وصولها.



ومن بين التدخلات الاخرى إزاحة اشجار وحواجز، ومساعدة عدة اشخاص على المرور، وتسهيل حركة المرور على مستوى عدد من الطرقات التي اجتاحتها سيول المياه والأوحال .



وأكد والي منوبة، محمد شيخ روحه، أن اللجنة الجهويّة لمجابهة الكوارث وتنظيم النّجدة بقيت في انعقاد طيلة ليلة امس لمتابعة الوضعية وتنظيم التدخلات، كما تجند أعوان الحماية مدججين بتجهيزاتهم وبآليات التدخل، مشيرا إلى أن المعاينات متواصلة بمختلف المعتمديات لتنظيم التدخلات اللازمة في الابان.



وقد تحول اعضاء اللجنة الجهوية، ظهر الاحد الى منطقة البساتين بمعتمدية المرناقية، اين عاينوا بداية فيضان وادي شافرو بالمنطقة، وتسرب مياهه الى حي سكني مجاور ومساحات فلاحية شاسعة.



يشار إلى أن التساقطات التى تم تسجيلها بلغت 100 ملم في المرناقية ، و 83 ملم في منوبة، و48 ملم في طبربة ، و43 ملم في البطان، و38 ملم في برج العامري، و36 مم في الجديدة .



