جربة: وزيرة الثقافة تتابع على آخر تطوّرات استكمال ملف تسجيل الجزيرة على لائحة التراث العالمي لليونيسكو

Publié le Dimanche 24 Octobre 2021 - 06:41قراءة: 0 د, 35 ث
اجتمعت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي يوم السبت 23 أكتوبر 2021 بأعضاء جمعية صيانة جزيرة جربة لمتابعة آخر تطوّرات استكمال ملف تسجيل جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي لليونيسكو وللنظر في مختلف الإشكاليات التقنية واللوجيستية العالقة.

ووفق بلاغ للوزارة , أكّدت وزيرة الشؤون الثقافية ضرورة تكاتف كل الجهود الوطنية من سلطة إشراف وهياكل عمومية ومكونات المجتمع المدني لإنجاح هذه الخطوة المهمة التي من شأنها أن تساهم في إشعاع جزيرة جربة عربيا ودوليا والاعتراف بمكانتها الحضارية والتراثية، وذلك لما تحتويه من مخزون ثقافي وسياحي هام إلى جانب أنها مثال متميّز للتعايش السلمي بين الحضارات والأديان.

وتمّ الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم يوم دراسي خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة هذا الملف بحضور كلّ الأطراف المتدخّلة ومشاركة مديري الإدارات المعنية.

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